МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии в Варшаве из-за высылки дипломата из Бреста

ВАРШАВА, 5 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши вызвало поверенного в делах посольства Белоруссии в Варшаве по делу о решении белорусских властей выслать из страны сотрудника польского генконсульства в Бресте. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в среду на своем официальном сайте.

"Министерство иностранных дел подтверждает факт вызова поверенного в делах по делу о высылке польского консула. На этом этапе предпринимаются шаги по проверке предоставленной информации и прояснению ситуации", - указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз информировал о том, что сотрудник польского генконсульства в Бресте, помогавший скрыться подозреваемому в совершении смертельного ДТП польскому гражданину, не сможет продолжать работу в Белоруссии.