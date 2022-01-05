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МИД Белоруссии сообщил, что высылает из страны сотрудника генконсульства Польши в Бресте

Ведомство ранее обвинило сотрудников генконсульства Польши в Бресте в организации попытки побега из республики подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли две гражданки Белоруссии
Здание МИД Белоруссии в Минске Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД Белоруссии в Минске
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудник генконсульства Польши в Бресте, помогавший скрыться подозреваемому в совершении смертельного ДТП польскому гражданину, не сможет продолжать работу в Белоруссии. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы", - заявил он. Видео его выступления выложено в Telegram-канале агентства БелТА.

Ранее белорусский МИД обвинил сотрудников генконсульства Польши в Бресте в организации попытки побега из республики подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли две гражданки Белоруссии.

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