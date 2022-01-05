СБ ООН пока не планирует обсуждать ракетный запуск КНДР

ООН, 5 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН пока не получал запросов по проведению консультаций в связи с сообщениями о запуске баллистической ракеты КНДР. Об этом заявила журналистам в среду председатель Совбеза, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юуль.

"По КНДР мы не получали каких-либо запросов о встрече", - сказала она.

"Нет каких-либо конкретных встреч по последним событиям", - отметила председатель СБ ООН.

В среду КНДР запустила предположительно баллистическую ракету с наземной установки в сторону Японского моря. Место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. На данный момент нет точных данных о месте падения, высоте полета ракеты и других подробностях. Последний раз КНДР проводила испытания баллистической ракеты в октябре прошлого года.