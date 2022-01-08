Госдеп не стал прояснять высказывания Блинкена про миротворцев ОДКБ в Казахстане

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Госдепартамент США в пятницу не стал прояснять высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о ситуации в Казахстане и вводе в республику миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее на пресс-конференции Блинкен утверждал: "Я думаю, один из уроков недавней истории заключается в том, что как только русские оказываются в вашем доме, порой бывает весьма сложно заставить их уйти".

После его выступления на специальном телефонном брифинге журналисты попросили представителей Госдепартамента высокого ранга прояснить слова руководителя американского внешнеполитического ведомства. Дипломаты ответили на другие вопросы о российско-американских переговорах по безопасности, которым и был посвящен брифинг, однако этот предпочли проигнорировать.

Как заявили позднее в МИД РФ, Блинкен в "типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане". В российском дипведомстве подчеркнули, что ответ ОДКБ на события в Казахстане "абсолютно легитимен", о чем был уведомлен Совет Безопасности ООН. В министерстве также раскритиковали исторический подтекст высказываний госсекретаря США.