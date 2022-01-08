Эксперт связывает разграбление Алма-Аты с действиями прежнего руководства КНБ Казахстана

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Отсутствие у орудовавших в Алма-Ате террористов проблем с захватом аэропорта и других важных объектов города может быть связано с действиями бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова. Такое мнение выразил в субботу кандидат политических наук, член Национального совета общественного доверия при президенте республики Талгат Калиев.

Ранее пресс-служба КНБ сообщила, что сотрудники ведомства задержали Масимова по подозрению в государственной измене. "Сообщение о задержании экс-председателя КНБ Карима Масимова по подозрению в измене родине проливает свет на природу целого ряда последних событий. Это вполне способно объяснить столь беспрепятственный захват укрепленного здания алма-атинского департамента КНБ, отсутствие у нападавших проблем с захватом аэропорта. И тот факт, что город фактически был отдан на разграбление преступникам, тоже можно легко объяснить, если допустить, что они пользовались высоким покровительством", - написал Калиев в своем телеграм-канале.

По его словам, в первую очередь это объясняет необходимость активирования президентом Касым-Жомартом Токаевым мандата ОДКБ. "На какие еще силы ему было опереться при наличии заговорщиков среди руководящего состава силового ведомства?" - задается вопросом Калиев.

Он также отметил, что обнародование информации о задержании Масимова позволяет говорить о намерении Токаева придать процессу расследования достаточный уровень прозрачности и не спускать его, как было принято прежде, на тормозах. "А это означает, что в скором времени нам предстоит узнать много интересных деталей и сложить воедино множество разрозненных пазлов", - уверен политолог.

56-летний Масимов был освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана 5 января. Новым руководителем комитета в тот же день был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.