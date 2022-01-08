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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Секретарь СНБО Украины назвал крушение украинского самолета в Иране терактом

Это, должно быть, был приказ от высшего руководящего состава, считает Алексей Данилов

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал крушение в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года украинского самолета Boeing 737 терактом. Такую точку зрения он высказал субботу в интервью американской радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

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"То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - утверждал он. "У нас складывается впечатление, что они [иранцы] ждали конкретно наш самолет. Мы можем это предположить", - сказал Данилов.

По его версии, такой приказ могли дать только представители иранского руководства высокого ранга. "Это, должно быть, был приказ от высшего руководящего состава. Никакие операторы [системы ПВО] не могут сами принимать такие решения", - убежден секретарь СНБО.

В апреле 2021 года Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявлял, что, по его мнению, Иран сбил украинский Boeing 737 преднамеренно. По словам секретера СНБО, сделано это было, чтобы предотвратить полноценную войну в отношении Тегерана после гибели командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ подчеркивал, что Тегеран категорически опровергает подобные заявление Киева.

Теги
УкраинаСШАИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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