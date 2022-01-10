СМИ: эксперты в США рекомендовали помощнику Байдена наращивать поставки оружия Киеву

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел консультации с группой американских специалистов, считающихся экспертами по России, они рекомендовали Вашингтону наращивать поставки вооружений Киеву. Об этом сообщил в воскресенье американский интернет-портал Axios .

Как отмечается в публикации, "группа экспертов по России призвала <...> Салливана направить больше вооружений украинцам, когда они говорили перед намеченными на эту неделю важными дипломатическими встречами с российскими должностными лицами". В материале уточняется, что эту информацию подтвердили участники консультаций, проведенных по видеосвязи.

Axios не уточняет, с кем именно Салливан обсуждал указанную тему. Некоторые из этих экспертов работали при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Речь идет о специалистах, которые считаются ястребами, отмечается в материале.

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн заявила журналистам, что представители администрации США регулярно проводят встречи с экспертами по РФ.

10 января должны начаться российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.