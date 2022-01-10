СМИ: Иоаннис Касулидис станет новым министром иностранных дел Кипра

НИКОСИЯ, 10 января. /ТАСС/. Политик Иоаннис Касулидис, который ранее уже дважды был министром иностранных дел Кипра, вновь возглавит внешнеполитическое ведомство страны. Об этом сообщило в понедельник Кипрское информационное агентство.

Согласно информации агентства, Касулидис возвращается в МИД и сменит Никоса Христодулидиса на посту министра иностранных дел, который уходит в отставку во вторник. Как утверждается, между президентом страны Никосом Анастасиадисом и Касулидисом в последние дни состоялось два телефонных разговора: сначала в пятницу, а затем - в понедельник утром. Официального заявления о назначении президентский дворец пока не распространял.

73-летний Иоаннис Касулидис, являющийся врачом по профессии, - один из самых успешных и опытных политиков Кипра и правящей в настоящее время партии "Демократический сбор" (ДИСИ). Он дважды - с 1997 года по 2003 год, а затем с 2013 года по 2018 год - занимал пост главы МИД. Касулидис также участвовал в президентских выборах 2008 года и даже одержал победу в первом туре, но во втором проиграл тогдашнему лидеру Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), будущему шестому президенту страны Димитрису Христофиасу (1946-2019). В 2004-2013 годах он был членом Европарламента.

В минувшее воскресенье нынешний глава внешнеполитического ведомства Кипра Никос Христодулидис объявил об отставке с 11 января на фоне требований к нему со стороны руководства "Демократического сбора" открыто обозначить свои президентские амбиции и пройти горнило внутрипартийных выборов нового лидера ДИСИ и будущего кандидата от этой политической силы на пост главы государства, а не участвовать в президентской кампании в качестве независимого кандидата. Христодулидис дал понять, что не намерен следовать этому сценарию. Он сказал, что "был бы заинтересован в участии в президентских выборах 2023 года" при условии, что его кандидатура привела бы к более широкому сотрудничеству политических сил, но выдвинуться в президенты он будет готов только после "диалога с обществом", включая избирателей "Демократического сбора". Он также заявил, что активизация внутрипартийных процессов в отношении президентских выборов более чем за год до их проведения "отрицательно влияет на эффективное решение проблем", которые должно решать государство, особенно в период пандемии.