Американский Минюст не комментирует данные об отказе США от экстрадиции из ФРГ Казначеева

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США в понедельник отказалось комментировать сообщения о том, что американские власти отозвали свой запрос об экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денег.

"Мы отказываемся комментировать", - заявила официальный представитель ведомства Николь Навас-Оксман в ответ на просьбу ТАСС подтвердить соответствующую информацию, а также предоставить какие-либо детали дела Казначеева.

Об отказе США от экстрадиции Казначеева сообщил ранее ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который ознакомился с соответствующими документами. Он отметил, что "фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому ему властями США преступлению". По словам Мельникова, все обвинения в адрес россиянина "выглядели несуразными".

Ранее Апелляционный суд в Германии постановил выдать Казначеева США. Как утверждали власти США, Казначеев, используя теневую сеть даркнет и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов. Он был арестован в Берлине 29 мая 2020 года. Позднее суд освободил его под залог €20 тыс. Казначеев свою причастность к этим деяниям категорически отрицает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что юридические процедуры в отношении Казначеева должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов. По ее словам, в направленном в общем порядке Сенатом Берлина посольству уведомлении районного суда отсутствует какая-либо конкретная информация об обстоятельствах дела.