{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Афганистане ликвидировали одного из главарей "Движения талибов Пакистана"

Мухаммад Хурасани был убит в провинции Нангархар, отмечает газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 10 января. /ТАСС/. Один из главарей запрещенной в Пакистане экстремистской группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, "Движение талибов Пакистана") был ликвидирован на востоке Афганистана. Об этом сообщает в понедельник газета Dawn.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

По ее данным, Халид Балти, известный также под именем Мухаммад Хурасани, в воскресенье был убит в провинции Нангархар. Подробности инцидента не приводятся.

Хурасани находился, согласно сведениям издания, в розыске в Пакистане в связи с его причастностью к ряду террористических атак, совершенных ранее боевиками ТТП на территории страны.

Террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" действует в северо-западных регионах страны и вдоль границы с Афганистаном. Ее участники выступают против пакистанского правительства и системы власти в исламской республике, стремятся к созданию в Пакистане "настоящего исламского государства".

Теги
АфганистанПакистан
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
США на переговорах в Женеве предложили идеи двусторонних мер по безопасности
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не намерены начинать обсуждать с Россией ограничения на членство в НАТО
Читать полностью