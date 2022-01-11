Постпред США при ООН заявила, что страна готовит ответ в случае вторжения РФ на Украину

ООН, 11 января. /ТАСС/. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, несмотря на неоднократные опровержения российской стороны, заявила в понедельник, что вашингтонская администрация продолжает готовить ответ в случае якобы потенциального "вторжения" России на Украину. Журналисты попросили постпреда прокомментировать высказывания заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова по итогам российско-американских консультаций в Женеве об отсутствии у Москвы таких планов.

"Я хотела бы верить [в это]. Я хотела бы, чтобы это оказалось правдой, что у них (России) нет планов [вторжения на Украину]. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении", - утверждала Томас-Гринфилд.

По ее словам, если Россия "решила не продвигаться дальше в этом" из-за взаимодействия с США "в последние недели, когда президент [США Джо] Байден дважды говорил с президентом [России Владимиром] Путиным, то это хорошо". "Мы продолжим готовить и планировать ответ, если они предпримут какие-либо действия против Украины", - отметила постпред США.

"Мы готовы организовать для российской экономики огромные издержки, активизировать присутствие НАТО в союзных странах [на востоке альянса] и нарастить военную помощь Украине", - сказала она.

Как заявил в Женеве Рябков, мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. Российская сторона на консультациях объяснила, что не имеет никаких планов или намерений "напасть" на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария, пояснил он. По словам замминистра, дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе. Рябков заявил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.