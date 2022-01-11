СМИ: в Женеве РФ и США оставили открытыми двери для смягчения кризиса на Украине

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Представители России и США провели в Женеве раунд переговоров, направленных на снижение напряженности вокруг Украины, оставив открытыми двери для дальнейшего урегулирования кризиса. Такую оценку дал состоявшейся в понедельник российско-американской встрече французский телеканал France 24 .

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

Как было подчеркнуто в его выпуске новостей, главы делегаций - первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердили позиции сторон "по чувствительным вопросам", но "оставили открытыми двери для новых дискуссий" по снижению напряженности.

Хотя, как констатирует телеканал, "позиции Вашингтона и Москвы остаются антагонистичными", они "предпринимают попытки к преодолению взрывоопасного кризиса, который разворачивается вокруг Украины".

По словам обозревателя телеканала, Шерман обозначила на переговорах готовность обсуждать взаимные лимиты по размещению ракет и проведению военных маневров в Европе. Телеканал France 24 отметил при этом, что американская сторона повторила предостережения Запада на случай "вторжения на Украину".

В ходе переговоров были рассмотрены возможные шаги в сфере безопасности и укрепления стратегической стабильности. Шерман добавила, что предложила вернуться к переговорам в ближайшее время, чтобы, в частности, обсудить в деталях вопросы, связанные с размещением ракет. Вместе с тем, как подчеркнул телеканал, Вашингтон "сохраняет приверженность своей политике расширения НАТО, несмотря на возражения России против приема в альянс Украины".

Телеканал выделяет также заверения российской стороны о беспочвенности опасений "нападения" РФ на Украину.