Германский политик назвал хорошим знаком контакты России с США, НАТО и ОБСЕ

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Переговоры России с западными партнерами по гарантиям безопасности имеют важность для деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель германской партии "Союз-90/"зеленые" по вопросам внешней политики Юрген Триттин в интервью, которое опубликовано во вторник в газетах редакционной группы Funke .

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Важно, что на этой неделе проходят переговоры между США и Россией, в Совете Россия - НАТО, а также в ОБСЕ. Тот факт, что переговоры вообще ведутся, - хороший знак. Но переговоры не могут вестись за спиной Украины или ЕС", - сказал политик.

В ночь на 31 декабря прошлого года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.