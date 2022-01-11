СМИ: Нуланд убеждает сенаторов не поддерживать санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин встретились с сенаторами-демократами, чтобы убедить их не поддерживать законопроект о санкциях против "Северного потока - 2" сенатора-республиканца Теда Круза (от штата Техас), который, как ожидается, на этой неделе будет рассматриваться в верхней палате Конгресса США. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter журналист газеты Politico Эндрю Дезидерио.

"Представители Госдепартамента Виктория Нуланд и Эймос Хокстин прямо сейчас проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, подчеркивая несогласие администрации с законопроектом Теда Круза о санкциях против "Северного потока - 2", который будет вынесен на голосование на этой неделе", - написал он. "Администрация старается сделать так, чтобы демократы выступили против него", - пояснил журналист.

Законопроект Круза, обязывающий американские власти ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", как ожидается, на этой неделе будет рассматриваться в верхней палате Конгресса США. Как сообщала ранее Politico, Сенат, вероятнее всего, не утвердит законопроект. По сведениям издания, демократы, которые ранее высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении газопровода, "сигнализировали об изменении своей позиции".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва выражала недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. РФ также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.