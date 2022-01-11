Сенаторы США в преддверии переговоров с РФ призвали Байдена укрепить восточный фланг НАТО

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Группа сенаторов США написала письмо американскому президенту Джо Байдену, в котором призвала его в преддверии заседании Совета Россия - НАТО рассмотреть возможность усиления военного присутствия альянса на его восточном фланге, в том числе в Прибалтике, Польше и регионе Черного моря. Текст письма, под которым подписались девять законодателей, опубликовала в понедельник газета Politico .

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"НАТО следует рассмотреть возможность усиления военного присутствия альянса на восточном фланге, в том числе в странах Балтии, Польше и регионе Черного моря, чтобы сдерживать российскую агрессию", - говорится в заявлении, подписи под которым поставили в том числе республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) и демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир).

Кроме того, сенаторы призвали увеличить американскую помощь в сфере безопасности для Украины и других стран Восточной Европы, а также вести санкции против российского руководства.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.