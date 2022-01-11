Минобороны Японии подтвердило, что ракета КНДР упала за пределами ИЭЗ страны

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Министерство обороны Японии считает, что запущенная во вторник КНДР ракета, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом во вторник сообщил журналистам глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси.

"Мы полагаем, что если [ракета] летела по обычной траектории, то она упала за пределами нашей ИЭЗ", - отметил он. В то же время Киси подчеркнул, что специалисты продолжают анализировать поступающую информацию и пока точно не установили тип запущенной Пхеньяном ракеты. Ранее сообщалось, что в японском правительстве полагают, что запущенная КНДР ракета была баллистической.

О запуске снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря ранее сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Как отметило агентство Yonhap, военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В свою очередь представитель министерства национальной обороны Южной Кореи в понедельник заявил телеканалу KBS, что запущенная КНДР 5 января ракета "не соответствует ни одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет, в которые входят гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и гиперзвуковая крылатая ракета". По словам чиновника, ракета, которую КНДР испытала в сентябре прошлого года, подходит под категорию гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, а запуск 5 января был произведен обычной баллистической ракетой общего назначения. Представитель военного ведомства отметил, что запуск ракеты 5 января "не представляет серьезного технологического прогресса по сравнению с первым известным испытанием гиперзвуковой ракеты в сентябре прошлого года".