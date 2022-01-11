В Алма-Ате во время беспорядков умер судья административного спецсуда

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алма-Аты Мурат Абраев умер в ходе беспорядков в городе. Об этом во вторник говорится в сообщении профильного казахстанского информационного портала " Закон ".

"Пресс-служба городского суда Алма-Аты сообщает, что во время беспорядков скончался судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алма-Аты Мурат Абраев. Руководство Алматинского горсуда, администратора судов по Алма-Ате выражает глубокие соболезнования родным и близким Абраева", - говорится в сообщении. Информации о причинах смерти судьи нет.

В понедельник стало известно о смерти руководителя департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейманова. Официальная причина смерти назван не была, однако, по информации местных СМИ, он совершил самоубийство.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 16 силовиков стали жертвами беспорядков, более 1,3 тыс. получили ранения.