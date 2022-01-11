В штате Тыграй при авиаударе погибли 17 человек

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек убиты в городе Май-Цебри в центральной части эфиопского штата Тыграй в результате воздушного удара. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на двух гуманитарных работников.

По их словам, среди убитых в основном женщины. Правительство Эфиопии, по данным агентства, пока не ответило на соответствующий запрос.

На минувшей неделе Reuters также со ссылкой на работников гуманитарных организаций сообщило, что 7 января при воздушных ударах по лагерю для перемещенных лиц в районе города Дедебит на северо-западе Тыграя погибли 56 человек.

Федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября 2021 года на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в штатах Амхара и Афар важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице. В ходе него правительственные части вернули контроль более чем над 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Руководство повстанцев объявило 20 декабря, что отдало приказ всем отрядам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер Народного фронта освобождения Тыграя Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.