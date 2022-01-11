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Протесты в Казахстане
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Первое заседание нового правительства Казахстана пройдет 12 января

На повестке заседания - меры по реализации поручений президента

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Первое заседание назначенного во вторник правительства Казахстана пройдет 12 января, в ходе него члены кабинета министров рассмотрят меры по реализации озвученных ранее президентом страны Касым-Жомартом Токаевым поручений. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Алихана Смаилова.

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"На повестке заседания - меры по реализации поручений президента, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента Республики Казахстан 11 января, санитарно-эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.

Заседание правительства будет транслироваться в прямом эфире. В связи с действием на территории страны режима чрезвычайного положения доступ представителей СМИ в здание кабмина временно ограничен.

Ранее во вторник Токаев утвердил состав нового правительства. В нем, в частности, свои посты сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.

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