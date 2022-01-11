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Правительство Казахстана привержено курсу на углубление партнерства с Россией

Пресс-служба нового премьер-министра республики Алихана Смаилова сообщила, что стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Правительство Казахстана остается твердо привержено курсу на углубление стратегического партнерства с Россией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба нового премьер-министра республики Алихана Смаилова по итогам его телефонного разговора с главой российского кабинета министров Михаилом Мишустиным.

"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", - сказал Смаилов.

По данным пресс-службы, стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Премьеры также обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияСмаилов, Алихан Асханович
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