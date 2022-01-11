Председатель СБ ООН сообщил, что запросов на обсуждение ситуации в Казахстане не было

ООН, 11 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН пока не получал запросов на обсуждение обстановки в Казахстане. Об этом сообщила во вторник журналистам председатель Совбеза, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юуль.

"Мы до сих пор не получили никаких запросов на обсуждение в Совете Безопасности ситуации в Казахстане. <...> С нашей стороны (от лица Норвегии - прим. ТАСС) мы выразили серьезную озабоченность ситуацией с точки зрения прав человека. Мы видели применение чрезмерной силы против протестующих", - сказала она.