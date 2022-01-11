В Ереване сообщили о раненых при обстреле армянских позиций азербайджанскими ВС

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Подразделения азербайджанских вооруженных сил обстреливают армянские позиции с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерии на восточном направлении границы, есть раненые. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Армении.

"11 января в районе 17:30 (по местному времени, 16:30 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, используя БПЛА и артиллерию. К настоящему моменту поступили данные о трех раненых", - говорится в сообщении.