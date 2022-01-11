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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Германские либералы и социал-демократы приветствовали переговоры США и России в Женеве

Глава фракции Свободной демократической партии Кристиан Дюр также назвал "важным шагом" заседание Совета Россия - НАТО

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Переговоры представителей России и США по вопросам безопасности, прошедшие в Женеве, являются шагом вперед. Такое мнение выразили во вторник глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених, а также глава фракции Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Дюр.

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"Я испытываю сильное облегчение в связи с тем, что вчера прошли интенсивные переговоры между США и Россией", - сказал Мюцених.

Аналогичную точку зрения выразил представитель СвДП. "Хороший знак в том, что стороны нашли путь к переговорному столу". "При этом никто не может принимать решения о Европе без нашего участия", - отметил Дюр. Заседание Совета Россия - НАТО, намеченное на среду, он также назвал "важным шагом".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

Теги
СШАГерманияРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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