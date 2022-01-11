Суд в Грузии отменил штраф в отношении Минюста за публикацию кадров с Саакашвили в тюрьме

ТБИЛИСИ, 11 января. /ТАСС/. Тбилисский городской суд на заседании во вторник отменил штраф в размере 500 лари (более $162), выписанный 3 декабря 2021 года Службой государственного инспектора Грузии Минюсту республики за публикацию кадров, на которых показан прием пищи экс-президентом Михаилом Саакашвили в тюрьме города Рустави. Об этом сообщила журналистам представительница грузинского Минюста Нино Миндиашвили после заседания.

"Сегодня суд принял справедливое решение и полностью удовлетворил иск министерства юстиции, касающийся решения Службы государственного инспектора от 3 декабря 2021 года, чем было доказано, что министерство юстиции не нарушало "Закон о защите персональных данных", - сказала Миндиашвили, оценивая решение суда. С вердиктом не согласны в Службе государственного инспектора и планируют обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Служба госинспектора 7 декабря 2021 года сообщила, что оштрафовала Минюст на 500 лари, а Специальную пенитенциарную службу - на 2 тыс. лари (около $650) за нарушение закона "О защите персональных данных". В сообщении говорилось, что оба ведомства 5 и 6 ноября прошлого года опубликовали фото и видеокадры, на которых видно, что Саакашвили принимает пищевые добавки, тем самым пытаясь доказать, чтобы бывший президент не голодает в тюрьме. Уже 8 и 11 ноября ведомство распространило кадры, показывающие как экс-лидер покидает тюрьму города Рустави и на машине скорой помощи едет в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси.

На кадрах также видно, что бывший президент отказывается выходить из машины, так как он требовал, чтобы его доставили в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу. Сотрудникам Специальной пенитенциарной службы пришлось силой, держа за руки и ноги, Саакашвили доставить в палату больницы. После публикации этих кадров бывший глава государства заявил, что он стал жертвой пыток и бесчеловечного обращения. Штраф обжаловала и Специальная пенитенциарная служба. Иск пока на стадии рассмотрения в суде.