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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Посол в РФ: США не готовы к решениям по безопасности без европейских партнеров и Украины

Джон Салливан сообщил, что проводится "множество обсуждений" между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, а также между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в сфере безопасности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон не может и не будет принимать какие-либо решения в сфере безопасности без участия своих европейских партнеров, среди которых значится и Украина. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

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"Соединенным Штатам крайне важно подчеркивать, особенно при взаимодействии с нашими российскими собеседниками, что мы не можем и не будем принимать решения по поводу безопасности в Европе без наших европейских партнеров и союзников - в их числе и Украина", - сказал Салливан.

Глава американского диппредставительства напомнил, что сейчас проводится "множество обсуждений" между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в сфере безопасности. "Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень и очень высоком уровне и будут продолжаться", - резюмировал он.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

Теги
УкраинаСШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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