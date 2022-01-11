Посол в РФ: США не готовы к решениям по безопасности без европейских партнеров и Украины

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон не может и не будет принимать какие-либо решения в сфере безопасности без участия своих европейских партнеров, среди которых значится и Украина. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу " Дождь " (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Соединенным Штатам крайне важно подчеркивать, особенно при взаимодействии с нашими российскими собеседниками, что мы не можем и не будем принимать решения по поводу безопасности в Европе без наших европейских партнеров и союзников - в их числе и Украина", - сказал Салливан.

Глава американского диппредставительства напомнил, что сейчас проводится "множество обсуждений" между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в сфере безопасности. "Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень и очень высоком уровне и будут продолжаться", - резюмировал он.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.