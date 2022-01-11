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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Посол США в РФ считает, что Москве и Западу необходимо в первую очередь наладить диалог

Джон Салливан не думает, что на этой неделе могут последовать какие-то конкретные результаты

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Основная задача в отношениях России и Запада на данный момент - это налаживание диалога. Об этом во вторник сообщил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

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"Не думаю, что на этой неделе могут последовать какие-то конкретные результаты. Наша главная цель - это в принципе наладить диалог", - ответил он на вопрос о возможности компромисса и соглашения между РФ и западными странами в рамках текущих встреч.

Салливан подчеркнул, что переговоров как таковых на этой неделе пока нет. "Мы не согласовываем конкретные условия, но налаживаем диалог, это очень разный тип дипломатической коммуникации", - пояснил он.

Постпред США отметил, что Соединенные Штаты видят конкретные предложения, с которыми РФ приходит на переговоры. "Мы не можем сейчас никак ответить на них и разделить с Россией сферы влияния", - добавил он.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

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СШАРоссияСалливан, ДжонПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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