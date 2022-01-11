Кулеба и Блинкен согласовали позиции в отношении России

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном согласовали дальнейшие шаги двух стран, учитывая следующие дипломатические контакты с Российской Федерацией в формате Совета НАТО - Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Лучше, чем ничего".

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что стороны отметили взаимную приверженность принципу "никаких договоренностей по Украине без Украины".

Согласно сообщению, Блинкен поделился с Кулебой содержанием переговоров российской и американской делегаций в Женеве 10 января.

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.