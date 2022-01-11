Нуланд: США считают контакты с РФ в Женеве конструктивными и хотят их продолжения

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оценивают прошедшие российско-американские консультации в Женеве как конструктивные и хотели бы продолжения подобных встреч. Об этом сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Мы полагаем, что обмен мнениями, который состоялся с российской стороной, был конструктивным и стоящим, и мы бы хотели продолжения этих переговоров и готовы к этому", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о договоренностях по следующим раундам переговоров с США по гарантиям безопасности будет актуален после встреч в Вене и Брюсселе.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.