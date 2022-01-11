AFP: Париж ожидает встречи политсоветников стран "нормандского формата" до конца января

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Франция рассчитывает на проведение до конца января встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина). Об этом сообщил во вторник источник в Елисейском дворце, слова которого приводит Agence France-Presse .

"Мы предполагаем, что сможем провести встречу на уровне советников до конца января", - отметил представитель администрации президента Франции. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии "отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям минских соглашений". Подготовленный летом 2021 года законопроект посвящен "переходному периоду" в Донбассе и Крыму, отметил источник. "Мы ожидаем, что этот жест с украинской стороны нам позволит приступить к обсуждению вопросов по существу", - добавил он.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном. На прошлой неделе эти дипломаты посетили Москву, где они встречались с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на торжествах по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.