Смена вектора: стоит ли чего-то ждать от саммита в "нормандском формате"

Андрей Низамутдинов — о том, зачем Германия и Франция пытаются реанимировать процесс реализации минских соглашений, и о шансах это сделать

Описание Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон © EPA-EFE/CHARLES PLATIAU/POOL

Берлин и Париж решили в очередной раз попытаться реанимировать процесс реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры сперва с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем с главой российского государства Владимиром Путиным и условились осуществить "в скором времени" встречу министров иностранных дел "нормандской четверки". А вслед за тем, возможно, и новый саммит в "нормандском формате". Хотя я бы не торопился радоваться новому подъему этой темы — насчет саммита, как говорится, бабушка еще надвое сказала; да и дату министерской встречи, судя по всему, сторонам пока не удается согласовать. Все дело в скепсисе Москвы, где не видят со стороны Киева никакого стремления к конструктивному диалогу, а встречаться лишь ради самой встречи считают пустой тратой времени. Проверка слуха Активизации "на нормандском треке", как любят выражаться дипломаты, предшествовали два многозначительных сигнала. Первым из них стала статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, опубликованная в газете "Коммерсантъ" под красноречивым заголовком "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Тон "полемических тезисов", как охарактеризовал статью сам автор, оказался непривычно жестким. Хотя, конечно, во всевозможных ток-шоу с участием депутатов, политиков и экспертов сферы нередко звучат и гораздо более хлесткие высказывания, но вот услышать столь резкие оценки из уст настолько высокопоставленного государственного деятеля... Впрочем, судите сами.

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"Украинские руководители, особенно первые лица, — люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации". Президент Зеленский и вовсе — "вывернутый наизнанку человек". Современные украинские руководители — "люди абсолютно несамостоятельные", "невежественные" и "необязательные", которые "постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре". Вдобавок это "слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы". Контакты и переговоры с такими людьми "непродуктивны", более того — "абсолютно бессмысленны". Ну и вообще: "Нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела надо вести с сюзереном". Примечательно, что статья, содержащая еще немало крайне нелицеприятных оценок и высказываний в адрес украинского руководства, была напечатана аккурат перед приездом в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. И это, думаю я, никакое не совпадение, а второй четкий сигнал, адресованный Киеву и европейцам: прибывает представитель "сюзерена", вот с ним и будем разговаривать. Весомое значение этого сигнала объясняется еще и тем, что в приезде Нуланд в Москву были заинтересованы именно в Вашингтоне. И чтобы визит состоялся, даже согласились на компромисс: дали визу российскому дипломату в обмен на разрешение "невъездной" Нуланд прибыть в Россию. Сигналы приняты Судя по тому, как стремительно развивались последующие события, сигналы были приняты и поняты и в Киеве, и в европейских столицах. Статья Медведева появилась утром 11 октября, а к вечеру того же дня состоялась серия телефонных переговоров, по итогам которых было достигнуто принципиальное согласие провести встречу глав МИД "нормандской четверки", чтобы обсудить "в том числе и наличие предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и нормандского саммита".

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По большому счету Киев в данном случае в очередной раз продемонстрировал ту самую смену позиций в угоду политической конъюнктуре, которая упоминалась в статье Медведева. Дело в том, что итоги недавней личной встречи с президентом США Джо Байденом, которой так добивался Зеленский, вызвали у украинских властей разочарование и беспокойство. Оказалось, что администрация демократов вовсе не стремится заключить Украину в свои объятия. Вместо золотого дождя — скупые подачки, вместо приема в НАТО — напоминания о необходимости продолжать реформы, вместо санкций против "Северного потока — 2" и твердых гарантий сохранения транзита российского газа — уклончивые обещания содействовать и рекомендации обратиться к Германии. Вдобавок и на страстные призывы и активные попытки Зеленского вовлечь США в процесс урегулирования конфликта в Донбассе Вашингтон отреагировал невнятно, не сказав ни да ни нет. И вот после всех этих "вместо" еще и Нуланд едет в Москву, где, возможно, станет о чем-то договариваться за спиной Украины. Выход один — срочно кинуться на поклон европейцам. У европейцев в этой истории свои резоны. Меркель стояла у истоков "нормандского формата" и теперь, завершая многолетнее пребывание на посту канцлера, была бы, думаю, не прочь отметиться каким-то успехом, а не оставлять преемнику по наследству полумертвый механизм. У Макрона в будущем году президентские выборы, ему международный успех тоже совсем не помешает. Ну и не будем забывать про личные счеты. Это ведь именно Нуланд восемь лет назад во многом способствовала тому, что "евромайдан" сменил ориентацию и к власти на Украине пришли прямые ставленники США, а не Европы. И именно Нуланд в ответ на беспокойство по поводу того, что такая смена ориентации европейцам может не понравиться, послала Евросоюз по известному адресу. И если сейчас появилась возможность разыграть ответный сценарий, грешно было бы ею не воспользоваться. Заезженная пластинка Надо признать, что проведения нового саммита в "нормандском формате" Киев добивался уже больше года. В ответ в Москве заявляли, что для начала хорошо бы выполнить договоренности, достигнутые на предыдущей встрече в Париже. В Германии и Франции вроде бы разделяли это мнение, но вот теперь решили все-таки форсировать подготовку нового саммита.

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Дело в том, что эта чисто конъюнктурная смена вектора ничего не меняет в реальных позициях сторон. Да, Зеленский в ходе телефонных переговоров вроде бы подтвердил приверженность минским соглашениям как безальтернативной основе урегулирования в Донбассе. Но он и до этого то клялся в верности соглашениям, то требовал их коренного пересмотра и пугал выходом из них, если его требования не будут выполнены. А главное, президент и украинская власть в целом не делали ровно ничего, чтобы выполнить политическую часть документа, наоборот, они пытались всячески помешать ее реализации. Та же история и с европейцами: в ходе телефонных разговоров лидеров "нормандского квартета" Меркель и Макрон всячески настаивали на необходимости выполнения минских соглашений, об этом же говорилось и на саммите Украина — ЕС, прошедшем на этой неделе в Киеве. Однако ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель ни словом не упрекнули власти Украины в том, что они не выполняют свои обязательства. Напротив, с монотонностью заезженной пластинки они продолжали требовать от России признать себя стороной конфликта и "выполнить минские договоренности в полном объеме". "Видимо, они считают, что Москва может вместо Киева предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, объявить амнистию жителям Донецка и Луганска и провести на Украине конституционную реформу с акцентом на децентрализацию ее территориального устройства", — заметила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав подобный подход "новым словом в международном праве". Обещал уйти Кстати, на московских переговорах Нуланд с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком американская сторона также подтвердила, что считает минские соглашения единственной основой урегулирования ситуации на востоке Украины и считает их полное выполнение условием "восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе". После чего Захарова выразила надежду на то, что в Киеве услышат "сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд".

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Увы, практика показывает, что украинские власти предпочитают слышать лишь то, что им выгодно. Поэтому есть все основания полагать, что предстоящие встречи в рамках "нормандского формата" (если таковые все же состоятся) они попытаются использовать для пересмотра минских соглашений и выдвижения каких-то новых требований, например, увязки соглашений с гарантиями сохранения российского газового транзита, ежегодно приносящего Украине "законные", по выражению Зеленского, $2 млрд (для украинской казны в ее нынешнем состоянии это огромная сумма). Возможно, именно поэтому согласование сроков встречи министров иностранных дел "нормандского квартета" идет со скрипом. А уж о саммите лидеров четырех стран пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе предпочитает говорить как об "эвентуальном" мероприятии, которое то ли состоится, то ли нет. По словам полномочного представителя России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, вообще "непонятно, на какой исход возможного саммита рассчитывает Киев, если ничего из решений предыдущего саммита не выполнено, а ситуация в Контактной группе и на земле усилиями самого Киева продолжает деградировать". Вне переговорной площадки представители Киева заявляют о приверженности минским соглашениям, а в самой Контактной группе всячески пытаются исключить Донецк и Луганск из переговоров и вообще не скрывают намерений завести их в тупик по всем аспектам урегулирования, в особенности политического. Остается лишь процитировать упомянутую выше статью Медведева: "Как в такой ситуации <...> можно вести переговоры и договариваться? Никак".

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