Обещания вместо денег: поездка Зеленского в Берлин оказалась безрезультатной

В ходе недавней поездки Владимира Зеленского в Берлин приключился казус: во время церемонии фотографирования украинский президент попытался вплотную приблизиться к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, но тот строго напомнил о необходимости соблюдать дистанцию. Речь, разумеется, шла лишь о соблюдении требований антиковидного протокола, однако это происшествие дало журналистам повод для шуток в духе "Зеленского поставили на место". Что на самом деле недалеко от истины, если учесть скудные результаты официального визита президента Украины в ФРГ.

Описание Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель © EPA-EFE/STEFANIE LOOS/POOL

Поехал за компенсациями... Ключевой темой на переговорах Зеленского стал газопровод "Северный поток — 2". В Киеве опасаются, что ввод газопровода в эксплуатацию приведет к сокращению или даже полному прекращению транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины. На протяжении последних лет украинские власти неустанно обращались к западным партнерам и покровителям с призывами не допустить достройки газопровода. Когда же стало понятно, что сорвать строительство не получится (оно, по прогнозам, будет завершено к концу лета — началу осени текущего года), Киев сменил тон и принялся требовать предоставления ему гарантий безопасности и выплаты компенсаций за гипотетический ущерб.

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По сообщениям немецких и украинских СМИ, аппетит у Киева оказался хорошим: его удовлетворила бы выплата единовременной компенсации в размере €2–3 млрд, открытие кредитной линии еще на €5 млрд, а также продление на 10–15–20 лет соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, срок действия которого истекает в 2024 году. Правда, непосредственно перед визитом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что на переговорах речь может пойти "не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности, и, скорее всего, если будет идти речь о них, то эти гарантии будут касаться возврата тем или иным способом временно оккупированных территорий Украине". Получил обещания На позицию "вы нам должны" в отношениях с Западом Киев встал практически сразу после "революции достоинства", но при Зеленском этот подход стал особенно заметным: он упоенно превращает Украину в "анти-Россию", а взамен требует "репараций и контрибуций". Разумеется, расставаться с деньгами на Западе никто не спешит, предпочитая поддерживать Украину лишь там, где Западу выгодно, и на своих собственных условиях.

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Вот и Германия в очередной раз продемонстрировала, что для нее приоритетом является собственный интерес, а не желания Киева. Буквально за несколько часов перед началом визита Зеленского официальный представитель правительства ФРГ напомнил, что позиция Берлина в отношении достройки СП-2 остается неизменной. Впрочем, и без напоминания это выглядело совершенно очевидным: если уж Берлин не побоялся вступить из-за газопровода в конфликт с Вашингтоном, неоднократно пытавшимся остановить строительство с помощью санкций, то жертвовать своими выгодами в угоду требованиям Киева власти Германии точно не стали бы. Что, кстати, и подтвердила совместная пресс-конференция Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Железная фрау", завершающая 16-летнее пребывание на посту канцлера, пообещала содействовать продлению соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, но и только. Ни о каких компенсациях речь не шла. Более того, она отрицательно отнеслась к идее включения вопроса о газопроводе в повестку работы в "нормандском формате". Эту идею высказал Зеленский, который на совместной пресс-конференции заявил, что ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию "несет потенциальную угрозу безопасности" не только Украины, но и всей Европы, а потому вопрос о нем — "это в будущем часть вопросов <...> нормандской встречи". В ответ Меркель заявила, что на саммитах "нормандской четверки" вопросы, связанные с энергетикой, могут затрагиваться, однако "формально энергетическая безопасность не относится к "нормандскому формату" и не является частью минских соглашений". Надо учить формулу "Нормандский формат", минские соглашения и другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе, разумеется, тоже поднимались на переговорах Зеленского в Берлине. Хотя, судя по заявлениям самих лидеров и публикациям в СМИ, эта часть встречи носила, скорее, рутинный характер и не привела к сколько-нибудь заметным результатам. Украинский президент, по обыкновению, обвинил Россию в нагнетании напряженности посредством концентрации сил в районе границы между двумя странами, канцлер ФРГ высказала по этому поводу дежурную озабоченность.

Зеленский в очередной раз предложил привлечь к "нормандскому формату" президента США, Меркель традиционно обошла эту тему молчанием. Президент Украины вновь призвал "обращаться к российской стороне и давить" на нее с целью скорейшего проведения нового саммита "нормандской четверки", канцлер ФРГ в который раз напомнила о необходимости имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", названную по имени того самого человека, который потребовал от Зеленского соблюдать дистанцию. Напомню, что в бытность главой МИД ФРГ именно Штайнмайер разработал механизм последовательного исполнения минских соглашений. Предложенная им формула была одобрена участниками переговоров, украинская сторона еще при президенте Петре Порошенко обязалась ввести ее в законодательство, однако не сделала этого до сих пор. К разряду неожиданного можно, пожалуй, отнести лишь заявление Зеленского в поддержку разработанных Францией и Германией предложений под названием "Ключевые кластеры по выполнению минских соглашений". Дело в том, что эти предложения, как и "формула Штайнмайера", предусматривают, что особый статус Донбасса и выборы в местные органы власти будут введены еще до передачи Киеву контроля над украинско-российской границей. Киев же, как известно, настаивает на совершенно ином порядке: сначала контроль над границей, а потом уже все остальное. Поэтому высказывание президента Украины в поддержку идеи "кластеров" дало украинским журналистам повод иронично предположить, что Зеленский "просто не совсем понимает, о чем идет речь", поэтому упомянул "кластеры" лишь для того, чтобы сделать приятное Берлину и Парижу. Бизнес и политика На переговорах в Берлине обсуждалась также возможность производства на Украине водородного топлива и поставок его в Германию. Впрочем, по словам главы компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, пока что вопрос находится именно в стадии обсуждения. А глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон и вовсе заявил, что "водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией". "Единственно приемлемым вариантом" он назвал "новый контракт на транзит 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний".

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