Обещания вместо денег: поездка Зеленского в Берлин оказалась безрезультатной

В ходе недавней поездки Владимира Зеленского в Берлин приключился казус: во время церемонии фотографирования украинский президент попытался вплотную приблизиться к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, но тот строго напомнил о необходимости соблюдать дистанцию. Речь, разумеется, шла лишь о соблюдении требований антиковидного протокола, однако это происшествие дало журналистам повод для шуток в духе "Зеленского поставили на место". Что на самом деле недалеко от истины, если учесть скудные результаты официального визита президента Украины в ФРГ.
Поехал за компенсациями...
Ключевой темой на переговорах Зеленского стал газопровод "Северный поток — 2". В Киеве опасаются, что ввод газопровода в эксплуатацию приведет к сокращению или даже полному прекращению транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины. На протяжении последних лет украинские власти неустанно обращались к западным партнерам и покровителям с призывами не допустить достройки газопровода. Когда же стало понятно, что сорвать строительство не получится (оно, по прогнозам, будет завершено к концу лета — началу осени текущего года), Киев сменил тон и принялся требовать предоставления ему гарантий безопасности и выплаты компенсаций за гипотетический ущерб.
По сообщениям немецких и украинских СМИ, аппетит у Киева оказался хорошим: его удовлетворила бы выплата единовременной компенсации в размере €2–3 млрд, открытие кредитной линии еще на €5 млрд, а также продление на 10–15–20 лет соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, срок действия которого истекает в 2024 году.
Правда, непосредственно перед визитом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что на переговорах речь может пойти "не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности, и, скорее всего, если будет идти речь о них, то эти гарантии будут касаться возврата тем или иным способом временно оккупированных территорий Украине".
Получил обещания
На позицию "вы нам должны" в отношениях с Западом Киев встал практически сразу после "революции достоинства", но при Зеленском этот подход стал особенно заметным: он упоенно превращает Украину в "анти-Россию", а взамен требует "репараций и контрибуций". Разумеется, расставаться с деньгами на Западе никто не спешит, предпочитая поддерживать Украину лишь там, где Западу выгодно, и на своих собственных условиях.
Вот и Германия в очередной раз продемонстрировала, что для нее приоритетом является собственный интерес, а не желания Киева. Буквально за несколько часов перед началом визита Зеленского официальный представитель правительства ФРГ напомнил, что позиция Берлина в отношении достройки СП-2 остается неизменной. Впрочем, и без напоминания это выглядело совершенно очевидным: если уж Берлин не побоялся вступить из-за газопровода в конфликт с Вашингтоном, неоднократно пытавшимся остановить строительство с помощью санкций, то жертвовать своими выгодами в угоду требованиям Киева власти Германии точно не стали бы.
Что, кстати, и подтвердила совместная пресс-конференция Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Железная фрау", завершающая 16-летнее пребывание на посту канцлера, пообещала содействовать продлению соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, но и только. Ни о каких компенсациях речь не шла.
Более того, она отрицательно отнеслась к идее включения вопроса о газопроводе в повестку работы в "нормандском формате". Эту идею высказал Зеленский, который на совместной пресс-конференции заявил, что ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию "несет потенциальную угрозу безопасности" не только Украины, но и всей Европы, а потому вопрос о нем — "это в будущем часть вопросов <...> нормандской встречи". В ответ Меркель заявила, что на саммитах "нормандской четверки" вопросы, связанные с энергетикой, могут затрагиваться, однако "формально энергетическая безопасность не относится к "нормандскому формату" и не является частью минских соглашений".
Надо учить формулу
"Нормандский формат", минские соглашения и другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе, разумеется, тоже поднимались на переговорах Зеленского в Берлине. Хотя, судя по заявлениям самих лидеров и публикациям в СМИ, эта часть встречи носила, скорее, рутинный характер и не привела к сколько-нибудь заметным результатам.
Украинский президент, по обыкновению, обвинил Россию в нагнетании напряженности посредством концентрации сил в районе границы между двумя странами, канцлер ФРГ высказала по этому поводу дежурную озабоченность.
Зеленский в очередной раз предложил привлечь к "нормандскому формату" президента США, Меркель традиционно обошла эту тему молчанием.
Президент Украины вновь призвал "обращаться к российской стороне и давить" на нее с целью скорейшего проведения нового саммита "нормандской четверки", канцлер ФРГ в который раз напомнила о необходимости имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", названную по имени того самого человека, который потребовал от Зеленского соблюдать дистанцию. Напомню, что в бытность главой МИД ФРГ именно Штайнмайер разработал механизм последовательного исполнения минских соглашений. Предложенная им формула была одобрена участниками переговоров, украинская сторона еще при президенте Петре Порошенко обязалась ввести ее в законодательство, однако не сделала этого до сих пор.
К разряду неожиданного можно, пожалуй, отнести лишь заявление Зеленского в поддержку разработанных Францией и Германией предложений под названием "Ключевые кластеры по выполнению минских соглашений". Дело в том, что эти предложения, как и "формула Штайнмайера", предусматривают, что особый статус Донбасса и выборы в местные органы власти будут введены еще до передачи Киеву контроля над украинско-российской границей. Киев же, как известно, настаивает на совершенно ином порядке: сначала контроль над границей, а потом уже все остальное. Поэтому высказывание президента Украины в поддержку идеи "кластеров" дало украинским журналистам повод иронично предположить, что Зеленский "просто не совсем понимает, о чем идет речь", поэтому упомянул "кластеры" лишь для того, чтобы сделать приятное Берлину и Парижу.
Бизнес и политика
На переговорах в Берлине обсуждалась также возможность производства на Украине водородного топлива и поставок его в Германию. Впрочем, по словам главы компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, пока что вопрос находится именно в стадии обсуждения. А глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон и вовсе заявил, что "водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией". "Единственно приемлемым вариантом" он назвал "новый контракт на транзит 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний".
Все это лишь подтверждает: для Украины все рассуждения по поводу гипотетической "угрозы безопасности" со стороны России — это лишь прикрытие стремления выколотить побольше денег и из западных покровителей, и из "агрессивной России". Самое удивительное в том, что эти рассуждения не имеют под собой ровно никаких оснований: еще в декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения. Контракт предусматривал транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Причем Россия даже согласилась на невыгодный принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
Как заметил в этой связи руководитель компании — оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, "русских за это не поблагодарили". Более того, попытались с помощью санкций остановить строительство СП-2, что неизбежно подорвало доверие к Западу со стороны РФ.
Впрочем, Россия умеет отделять бизнес от политики. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, "несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять". Одновременно он напомнил, что "нормандский формат", другие форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины". "Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток — 2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", — подчеркнул российский лидер.
Короче, Россия слово держит. А если кто и виноват в ухудшении отношений между Киевом и Москвой, так это, по словам Путина, "те сегодняшние правители, которые <...> перекрашиваются, как хамелеоны". Например, в ходе предвыборной кампании обещают восстановить мир в Донбассе и защищать права русскоязычного населения, а после победы на выборах поступают ровно наоборот. Ставить на место и показывать пальцем не будем — мы же вежливые люди.