Ни НАТО, ни газа: почему в Киеве боятся встречи президентов РФ и США

Официальный Киев в последние дни сделал ряд громких заявлений: дипломаты и политики во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским на все лады твердили о европейском выборе страны, призывали проявить солидарность в борьбе с коварной Россией путем введения новых санкций против "Северного потока — 2" и просили (а некоторые даже требовали) немедленно предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

На мой взгляд, за напором и агрессивностью этих заявлений явственно читалась растерянность, а то и страх. Похоже, в Киеве наконец-то начали осознавать, что для коллективного Запада Украина вовсе не равноправный или хотя бы младший партнер, а всего лишь разменная карта в игре с Россией. Пролетая мимо НАТО Заявлениям Зеленского и его окружения предшествовал целый ряд тревожных для государства сигналов, первым из которых стало известие о том, что Украину не пригласили на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня. Для Киева это стало настоящей пощечиной, ведь права вступить в Североатлантический альянс она добивается уже более десяти лет. Ради этой мечты (которую, впрочем, согласно опросам, не разделяет большинство населения страны) украинские политики даже отказались от внеблокового статуса государства, а в 2019 году Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Понятно, что на отсутствие приглашения в Киеве отреагировали очень нервно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "ошибочным политическим решением". Еще дальше пошел посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Напомнив, что еще на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Украине и Грузии была обещана перспектива вступления в альянс, он заявил: "Мы требуем, чтобы обещанные тогда переговоры о вступлении в НАТО начались уже в 2021 году".

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Сам украинский президент был более аккуратен в формулировках, хотя, видно, и он полагает, что НАТО следует не "смотреть в бинокли в какое-то отдаленное будущее", а действовать безотлагательно. "Мы находимся в опасности прямо сейчас, на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь. План действий по членству в НАТО — это реальный сигнал, это явный знак. Это еще не членство, но действительное видение Украины как части альянса в обозримом будущем", — сказал Зеленский в интервью американскому информационному порталу Axios. Ответ на эти пожелания, упреки и требования, надо полагать, не слишком вдохновил Киев. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг отделался традиционной уже формулировкой о том, что основное внимание украинских властей "должно быть сосредоточено на реформе по модернизации институтов обороны и безопасности, на борьбе с коррупцией", поскольку "реформирование и модернизация — это также лучший способ продвижения к членству в НАТО". А его заместитель Мирча Джоанэ прямо указал, что для предоставления Украине ПДЧ необходимо единогласие, а "по этому вопросу консенсуса еще нет". Чтобы подсластить пилюлю, он пообещал, что на предстоящем саммите будет подтверждена "политика открытых дверей" в отношении Украины и Грузии. Однако перед закрытой дверью на сам саммит это прозвучало не слишком убедительно. Отсутствие общего согласия по поводу ПДЧ для Украины отметил и госсекретарь США Энтони Блинкен: "Считаю, что некоторые государства [альянса] сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие". Газ и трубы Вторым тревожным сигналом стало частичное изменение позиции США в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2". Для Украины это вопрос не только политический, но и экономический — в Киеве всерьез опасаются, что из-за вступления газопровода в эксплуатацию страна лишится внушительных платежей, которые она получает за транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Именно поэтому и Зеленский, и его предшественник на президентском посту Петр Порошенко рьяно выступали против строительства "Северного потока — 2" и неустанно призывали Запад вводить против этого проекта все новые и новые санкции, чтобы помешать его реализации. До какого-то момента США и впрямь двигались в этом направлении, поскольку у них, помимо всего прочего, имелся собственный интерес — преградить путь в Европу российскому газу, чтобы наладить туда поставки своего сжиженного природного газа.

Но вдруг, как в известной песне, "вот — новый поворот": в Вашингтоне сочли завершение строительства трубопровода "свершившимся фактом" и исключили из режима санкций компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Маттиаса Варнига. Более того, за океаном решили далее не конфликтовать, а попытаться договориться с Германией, власти которой последовательно выступали за полную реализацию проекта. По признанию госсекретаря США, администрация Джо Байдена решила не создавать "отравленный колодец" в отношениях с ФРГ, которая "инвестировала [в проект] огромные средства" (нравится то США или нет). У украинского руководства это изменение в позиции Вашингтона вызвало такую панику, что от обычных просьб и призывов оно рискнуло перейти к требованиям и угрозам. "Северный поток — 2" наносит удар в самое сердце Украины — как с экономической точки зрения, так и политики безопасности. В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта", — заявил украинский посол в Берлине. Он также добавил, что возможная сделка между США и ФРГ за счет Украины "будет катастрофой, в том числе для взаимного доверия". О том, что решения Вашингтона "ослабляют уверенность внутри Украины <...> в непоколебимой поддержке" со стороны США, заявил и украинский президент. "Я искренне полагал, что, когда дело касалось "Северного потока — 2", США, скажем так, оставались последним оплотом <...>. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены", — сказал он в интервью Axios. Зеленский также выразил досаду по поводу того, что не был предупрежден заранее и о решении американской стороны "узнал из прессы". В ответ на этот упрек госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что на самом деле Вашингтон "поделился с украинскими партнерами намерениями, касавшимися трубопровода". "Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского", — добавил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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Он также сообщил, что Вашингтон рассматривает различные пути дальнейшего развития событий. "Один из вариантов — это возможность, по сути, продлить существующее соглашение [с Россией] о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов. Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам", — сказал Блинкен. В Берлине стремление США переложить на плечи европейцев необходимость финансовой поддержки Украины восторга не вызвала. Там предпочитают, чтобы Россия продолжала использовать украинскую ГТС и платила за транзит, на что прямо указал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт: "Это соглашение по транзиту газа действует как минимум до конца 2024 года, оно предусматривает, что стороны имеют возможность изучить продление до 2034 года. Мы приложили очень много усилий для того, чтобы был заключен этот двусторонний договор о транзите. Мы всегда ясно говорили, что и тогда, когда будет существовать "Северный поток — 2", Украина должна оставаться страной — транзитером газа". Призвать к ответу Были и другие сигналы, вызвавшие беспокойство либо недовольство в Киеве. Например, явное нежелание Берлина и Парижа пойти навстречу настойчивым требованиям Украины о скорейшем проведении нового саммита в "нормандском формате" для обсуждения вопросов урегулирования ситуации в Донбассе. В ответ на них Франция и Германия терпеливо объясняют, что для начала следует выполнить договоренности, достигнутые на предыдущем саммите, чего Киев пока не сделал. Вдобавок власти ФРГ заняли решительную позицию в вопросе о нецелесообразности поставок оружия на Украину. "Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самозащиту, — сказал глава МИД Германии Хайко Маас. — Но одновременно я убежден, что конфликт [в Донбассе] можно урегулировать только политическим путем. Это должно быть всем понятно. В этом ничего не изменится, поставки вооружений этому не помогут". После этого заявления украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил власти ФРГ в "политическом оппортунизме" и призвал их "покончить с этим табу".

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А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и вовсе потребовал призвать Германию и Францию к ответу за то, что они препятствуют скорейшему вступлению Украины в НАТО и одновременно потакают России, в которой они заинтересованы как в политическом и экономическом партнере. "Когда они ставят деньги на первое место, тогда надо сказать всему миру, что для них деньги на первом месте. Не люди, не демократия, не права и свободы", — высказался чиновник. Правда, тут же Данилов признал, что у Киева "сегодня нет прямой возможности влиять на эти процессы". Опасный саммит Каждый из упомянутых сигналов неприятен для Киева сам по себе, но важно учитывать и общий контекст: они прозвучали непосредственно перед встречей президентов России и США, проведение которой запланировано в Женеве 16 июня. Судя по всему, в Киеве всерьез опасаются, что на этом саммите может быть заключена какая-то сделка в ущерб Украине. И хотя на самом деле вероятность подобного шага крайне маловероятна, украинская власть постаралась приложить максимум усилий, чтобы и эти шансы свести к полному нулю. Думаю, именно поэтому Зеленский так настойчиво добивался возможности встретиться с Байденом до российско-американского саммита. Реализовать это желание ему не удалось, но президенты США и Украины все же провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года. Со стороны США прозвучали и ритуальные заверения в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и ее евроатлантические устремления. Как видно, этих заверений Киеву показалось мало, поэтому офис украинского президента решился на жульничество: в его сообщении о содержании телефонного разговора было сказано, что Джо Байден "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

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Увы, номер не прошел, Совет национальной безопасности Белого дома молниеносно поставил Киев на место, заявив, что "Украина превратно истолковала заявление и внесла исправление в запись". Украинской стороне пришлось опубликовать исправленный вариант пресс-релиза, в котором сказано, что это не Байден, а Зеленский "отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе". При этом в офисе украинского президента постарались сделать вид, что никаких разногласий между сторонами нет, речь лишь о незначительном уточнении формулировок. На самом деле всем ясно, что цель была, конечно, иной — оказать давление на участников того самого саммита НАТО, куда Украину не позвали, и представить дело так, будто Вашингтон готов немедленно передать ПДЧ Украине. Ну и заодно можно было рассчитывать на некоторое улучшение рейтинга Зеленского — мол, вот он какой молодец, добился от Байдена важных обещаний. Вне игры Понятно, что одним телефонным разговором с американским президентом Киев не удовлетворится, тем более что разговор этот, судя по всему, не вполне оправдал ожидания. Министр иностранных дел Украины уже отправился в Берлин, где проведет переговоры по вопросам "дальнейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО", а также "энергетической безопасности Украины и Европы". В оставшиеся дни до саммита НАТО и последующей российско-американской встречи в верхах следует ожидать и активизации контактов Киева с Канадой, Польшей, странами Балтии и некоторыми другими государствами, традиционно выступающими на стороне Украины.