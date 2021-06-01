Маас заявил, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт на востоке страны

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Поставки оружия на Украину не будут способствовать урегулированию конфликта на востоке страны, хотя Берлин поддерживает право Киева на самооборону. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран НАТО.

"Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самозащиту", - сказал он, добавив, что Киев "всегда может положиться на поддержку Германии в конфликте на востоке Украины и в сохранении территориальной целостности". "Но одновременно я убежден, что конфликт можно урегулировать только политическим путем", - подчеркнул Маас. "Это должно быть всем понятно. В этом ничего не изменится, поставки вооружений этому [урегулированию] не помогут", - констатировал он.

"Вместе с Францией мы по-прежнему прилагаем посреднические усилия в отношениях между Украины и Россией - сторонами минского соглашения", - утверждал министр. Он напомнил, что Германия является крупнейшим донором Украины и с 2014 года на двусторонней основе выделила ей 2 млрд евро на реализацию различных гражданских проектов. Министр считает, что Москва "должна использовать свое влияние на востоке Украины" с целью урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек поддержал идею поставок Киеву оборонительных вооружений. По его мнению, "сложно отказывать" Киеву в этом, поскольку такие поставки стали бы "помощью в самообороне". Слова сопредседателя "зеленых" противоречат проекту предвыборной программы этой партии, которая выступает "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война".

Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других политических сил ФРГ. Глава парламентской фракции Левой партии Севим Дагделен считает, что "поставки вооружений Украине грозят эскалацией конфликта на востоке страны". Запрет на поставки оружия в зоны конфликты является до сих пор принципиальной позицией "зеленых", которые считаются пацифистской партией.