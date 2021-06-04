Глава МИД Украины назвал ошибкой отсутствие приглашения на саммит НАТО

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал неправильным, что Киев не был приглашен на саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала "1+1".

"НАТО говорит: мы вас ждем когда-то, но на этот саммит, извините, мы вас не приглашаем, потому как саммит исключительно для членов (альянса - прим. ТАСС). Такое уже было. Но почему мы считаем это решение неправильным? Я не стесняюсь об этом говорить. Потому что месяц назад Россия бряцала оружием у нас на границе и продолжает", - сказал он.

Глава МИД заявил, что якобы "никакого реального отвода войск" от границы Украины не происходит. "Реально десятки тысяч войск и техники расположены вдоль нашей границы и на Черном море. На этом фоне проигнорировать этот факт и не дать возможность Украине поговорить с союзником - я считаю ошибочным политическим решением. Но в политике случаются ошибки", - добавил дипломат.

Кулеба пообещал, что Киев будет работать с партнерами ,чтобы такие ошибки не повторялись.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет приглашать Грузию и Украину на саммит, который пройдет 14 июня в Брюсселе.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он также отмечал, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.