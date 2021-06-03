Киев требует начала переговоров о вступлении в НАТО уже в 2021 году

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев сожалеет об отказе правительства ФРГ предоставлять оружие и ожидает от Берлина поддержки в усилиях по вступлению в НАТО. Об этом он заявил в интервью июньскому выпуску немецкого военно-политического журнала Loyal.

"Жаль, что Германия как поборник моральных ценностей стоит в стороне. Мы с удовольствием закупили бы самые современные германские боевые системы, которые относятся к одним из лучших в мире", - утверждал дипломат. "Мы сожалеем, что это невозможно из-за политического оппортунизма. В Берлине должны покончить с этим табу", - добавил он.

Во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил убеждение, что поставки оружия на Украину не помогут урегулировать конфликт в Донбассе.

Мельник также утверждал, что Германия должна помочь Киеву стать членом НАТО. "Мы хотели бы от Берлина больше мужества и поддержки. Во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году в том числе Германия, включая лично канцлера Ангелу Меркель, обязались приложить усилия для того, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО", - сказал он. "С тех пор прошло 13 лет... Мы требуем того, чтобы обещанные тогда переговоры о вступлении в НАТО начались уже в 2021 году", - заявил посол.

Дипломат также коснулся дискуссий о возможности получения Украиной доступа к атомному оружию. "Что касается получения ядерного статуса, я пока могу успокоить наших немецких друзей: несмотря на кризис, эта тема сейчас для нас не стоит на повестке дня", - отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет приглашать Грузию и Украину на саммит, который пройдет 14 июня в Брюсселе.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он также отмечал, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.