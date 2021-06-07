Берлин ожидает, что соглашение по транзиту газа через Украину будет соблюдаться

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Берлин приложил много усилий к заключению соглашения по газовому транзиту между Москвой и Киевом и ожидает, что оно будет соблюдаться, а Украина сохранит свою роль страны - транзитера газа и после запуска "Северного потока - 2". Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, коснувшись заявления президента РФ Владимира Путина о том, что "нужна добрая воля" со стороны Киева, если он хочет продолжить транзит после завершения срока действия соответствующего контракта.

"Это совместный пакет соглашений, и мы ожидаем, что он будет соблюдаться", - сказал он. "Это соглашение по транзиту газа действует как минимум до конца 2024 года, оно предусматривает, что стороны имеют возможность изучить продление до 2034 года", - напомнил Зайберт. "Мы приложили очень много усилий для того, чтобы был заключен этот двусторонний договор о транзите. Мы всегда ясно говорили, что и тогда, когда будет существовать (будет запущен - прим. ТАСС) "Северный поток - 2", Украина должна оставаться страной - транзитером газа", - утверждал он.

Выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Путин заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Комментируя резко негативную позицию Киева по отношению к строительству газопровода "Северный поток - 2", президент отметил, что видит возможность загрузки газотранспортной системы Украины газом и после завершения нынешнего контракта на транзит, но для этого "нужна добрая воля со стороны украинских партнеров".