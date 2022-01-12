Шерман назвала направления, по которым НАТО может работать с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс может сотрудничать с Россией в сферах предотвращения конфликтов, обеспечения прозрачности учений и контроля над вооружениями. Об этом первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду в эфире телеканала CNN, комментируя итоги завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО.

"Думаю, мы можем работать с ними по вопросам предотвращения конфликтов, налаживания коммуникаций, обеспечения прозрачности в том, где и как мы проводим учения", - отметила она. "Мы можем вести диалог по вопросу контроля над вооружениями", - добавила Шерман.

По словам Шерман, Североатлантический альянс был бы рад возобновить диалог с Россией по ракетным системам.

"У нас с Россией на протяжении некоторого времени действовало соглашение по ракетам средней дальности", - указала Шерман, отметив, что Россия якобы нарушила его положения. "Прошлая американская администрация вышла из него, но, кажется, Россия действительно заинтересована в вопросе ракетных систем", - отметила первый замгоссекретаря. "Мы были бы рады возобновить этот диалог", - заявила Шерман.