Налаживание диалога и восстановление дипотношений. Итоги заседания Совета Россия - НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Страны - члены НАТО верят в диалог с Россией, несмотря на серьезные разногласия по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности, и хочет восстановить работу дипломатических миссий сторон. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Как отметил Столтенберг, дискуссия была непростой, но полезной. При этом, как генсек альянса, так и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявили по итогам СРН, НАТО отказывается идти на компромисс по вопросам принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. Однако, отвечая на вопрос ТАСС, генсек сообщил, что НАТО предложила Москве провести серию консультаций, чтобы детально обсудить проблемы и разногласия, в том числе договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. Непростая дискуссия "Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще более важной. Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. [Есть] существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам", - сказал Столтенберг.

По словам генсека альянса, "непросто будет сблизить позиции". "<...> Но мы считаем позитивным шагом уже то, что сели за стол переговоров и начали обсуждать. И Россия, и НАТО согласились с необходимостью возобновить диалог", - добавил он. Столтенберг неоднократно подчеркнул в ходе пресс-конференции, что НАТО всегда готова к содержательному диалогу с Россией, необходимо вместе рассматривать вопросы безопасности. "Я решительно верю в подход НАТО по отношению к России, который мы называем двусторонним. Мы должны быть решительными, сильными, едиными. Но в то же время мы всегда готовы взаимодействовать посредством содержательного диалога с РФ. Россия - это наш сосед, мы должны вместе рассмотреть общие озабоченности в плане безопасности. Мы делали это и ранее, это возможно. И я решительно призываю Россию выбрать этот путь сотрудничества, диалога и деэскалации", - сказал он. Отказ от компромисса В то же время Столтенберг заявил, что НАТО отказывается идти на компромисс по вопросам принятия новых членов в альянс, в том числе и Украины. "Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет [права] вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", - отметил Столтенберг. Что касается идеи об агрессивном характере расширения НАТО, Столтенберг сообщил, что считает ее неправдой. "НАТО - это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО - это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе", - сказал Столтенберг. Эту же позицию подтвердила Шерман, заявив, что Вашингтон не согласится на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года. Шерман вновь подчеркнула, что некоторые предложения российской стороны по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми. "Мы не согласимся с тем, что НАТО не может продолжить расширение. Мы не согласимся вернуться к ситуации 1997 года", - указала она. Новые консультации Как сообщил Столтенберг, НАТО предложила России провести серию встреч, чтобы, в частности, договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. "Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая ограничения на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу", - сказал генсек.

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