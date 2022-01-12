Налаживание диалога и восстановление дипотношений. Итоги заседания Совета Россия - НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Страны - члены НАТО верят в диалог с Россией, несмотря на серьезные разногласия по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности, и хочет восстановить работу дипломатических миссий сторон. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.
Как отметил Столтенберг, дискуссия была непростой, но полезной. При этом, как генсек альянса, так и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявили по итогам СРН, НАТО отказывается идти на компромисс по вопросам принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. Однако, отвечая на вопрос ТАСС, генсек сообщил, что НАТО предложила Москве провести серию консультаций, чтобы детально обсудить проблемы и разногласия, в том числе договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе.
Непростая дискуссия
"Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще более важной. Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. [Есть] существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам", - сказал Столтенберг.
- Грушко заявил, что Россия и НАТО "дошли до края" в возможности эскалации ситуации
- Шерман назвала направления, по которым НАТО может работать с Россией
- Грушко заявил, что РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО по российским предложениям
- Шерман: Украине и Грузии предстоит большая работа для достижения стандартов НАТО
По словам генсека альянса, "непросто будет сблизить позиции". "<...> Но мы считаем позитивным шагом уже то, что сели за стол переговоров и начали обсуждать. И Россия, и НАТО согласились с необходимостью возобновить диалог", - добавил он.
Столтенберг неоднократно подчеркнул в ходе пресс-конференции, что НАТО всегда готова к содержательному диалогу с Россией, необходимо вместе рассматривать вопросы безопасности. "Я решительно верю в подход НАТО по отношению к России, который мы называем двусторонним. Мы должны быть решительными, сильными, едиными. Но в то же время мы всегда готовы взаимодействовать посредством содержательного диалога с РФ. Россия - это наш сосед, мы должны вместе рассмотреть общие озабоченности в плане безопасности. Мы делали это и ранее, это возможно. И я решительно призываю Россию выбрать этот путь сотрудничества, диалога и деэскалации", - сказал он.
Отказ от компромисса
В то же время Столтенберг заявил, что НАТО отказывается идти на компромисс по вопросам принятия новых членов в альянс, в том числе и Украины. "Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет [права] вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", - отметил Столтенберг.
Что касается идеи об агрессивном характере расширения НАТО, Столтенберг сообщил, что считает ее неправдой. "НАТО - это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО - это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе", - сказал Столтенберг.
Эту же позицию подтвердила Шерман, заявив, что Вашингтон не согласится на запрет расширения НАТО и возвращение к ситуации 1997 года. Шерман вновь подчеркнула, что некоторые предложения российской стороны по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми. "Мы не согласимся с тем, что НАТО не может продолжить расширение. Мы не согласимся вернуться к ситуации 1997 года", - указала она.
Новые консультации
Как сообщил Столтенберг, НАТО предложила России провести серию встреч, чтобы, в частности, договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. "Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая ограничения на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу", - сказал генсек.
При этом он заявил, что Россия пока не приняла предложение НАТО провести серию широких консультаций по вопросам безопасности. "Россия не могла согласиться сразу [на проведение консультаций], но они [представители РФ] и не отказались. Они сказали, что им нужно время, чтоб вернуться к НАТО с ответом", - сказал он.
Как сообщила Шерман, генсек НАТО предложил российской стороне провести ряд дальнейших заседаний в рамках СРН. "Столтенберг открыл сегодняшнее заседание, выразив надежду, что СРН сможет собраться снова в ближайшее время для более глубокого обсуждения областей, в которых мы можем добиваться прогресса вместе для укрепления безопасности для всех. Эту позицию разделяют все союзники по НАТО", - добавила замгоссекретаря США.
Выбор между деэскалацией и конфронтацией
Как заявила Шерман, Вашингтон и его союзники полагают, что Москве предстоит сделать выбор между мерами по снижению напряженности и конфронтацией. По ее версии, "действия России вызвали кризис, и именно ей следует снизить напряженность и сделать возможным успех в сфере дипломатии". "Мы по-прежнему готовы к взаимодействию с Россией. Высокий темп двустороннего и многостороннего взаимодействия на этой неделе продемонстрировал, что США, наши союзники и партнеры не тянут время. России предстоит сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия", - сказала она.
По словам Шерман, США ожидают, что российские представители позднее "отчитаются [о состоявшихся консультациях] перед президентом [России Владимиром] Путиным". По словам заместителя госсекретаря, Вашингтон и его союзники надеются, что российская сторона "выберет мир и безопасность".
Дипмиссии РФ и НАТО
Как заявил на пресс-конференции Столтенберг, НАТО четко заявила России о желании вновь открыть миссию альянса в Москве и миссию РФ в Брюсселе. "Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы четко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог. Нам нужен существенный диалог", - сказал он. По словам генсека, НАТО заинтересована в обсуждении вопроса восстановления миссий сторон. "Если Россия согласится на серию новых встреч, то нам нужно готовить эти встречи. И будет проще, если будет делегация РФ при НАТО и офис НАТО в Москве, но, конечно, мы можем сделать это и без них", - пояснил Столтенберг.
Заседание СРН
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры Россия - США - прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавил замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.
Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва ждет от Брюсселя и Вашингтона "реальный шаг навстречу России". "Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам", - указал замминистра.
Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз (ЕС) и НАТО. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам: вывод американского ядерного оружия из Европы, прекращение развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создание там военной инфраструктуры, официальный отказ НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.
Это, по мнению Москвы, позволит исправить серьезный дисбаланс безопасности в Европе, который возник после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора. Это также позволит значительно разрядить военно-политическую напряженность и вернуться к базовому принципу, под которым подписались все государства - члены ОБСЕ на саммите в Стамбуле в 1999 году, что безопасность одного государства или группы стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности других государств.