Эксперт: НАТО готова договариваться с Россией о непринятии Украины, но только неформально

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс готов договариваться с Россией о непредоставлении членства Украине и Грузии, однако не согласится на юридическое закрепление этого. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя итоги для Киева прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО.

"НАТО готова неформально договариваться с Россией о непринятии Украины и Грузии в свой состав, но НАТО не готова формально и юридически закрепить эти договоренности, поскольку это будет восприниматься как еще одно бегство из Афганистана, как предательство своих союзников вне НАТО, которые очень много сделали того, что хотел альянс, приложили много сил и были использованы в глобальном противостоянии между Западом и Россией", - отметил он.

По мнению эксперта, разочарование возникнет не только в таких странах, как Украина, но и у других потенциальных союзников НАТО. "Оно будет означать возникновение кризиса безопасности для стран Балтии и Восточной Европы и может привести к серьезному расколу внутри структуры НАТО", - считает он.

В то же время он подчеркнул, что Россию не устроят такие неформальные договоренности, так как у нее уже имеются основания не доверять им. "В свое время [президенту СССР Михаилу] Горбачеву обещали нерасширение НАТО на восток, но устно, юридически не закрепив эти гарантии в документе. И сегодня эти обещания НАТО и Запад не признают. Поэтому понятно, почему Россия сегодня заявляет требования о письменных юридических гарантиях", - пояснил политолог.

При этом Бортник подчеркнул, что Украина в принципе не имеет шансов на вступление в НАТО в ближайшее время, на что указывали представители альянса. И речь на переговорах идет главным образом о том, что Украина де-факто может стать членом НАТО, то есть на ее территории может быть развернута военная инфраструктура альянса. "Такой сценарий не полностью устраивал Киев, но воспринимался как допустимый в нынешних реалиях", - отметил эксперт. На этом фоне, добавил он, Россия также хочет гарантий того, что Украину не только не примут в НАТО, но и не будут использовать ее территорию для разворачивания военной инфраструктуры, однако альянс опять же готов гарантировать это только неформально, но юридически на такие обязательства не пойдет.

Позитивным для Украины моментом прошедших переговоров Бортник назвал сам их факт, так как он является "элементом стабилизации ситуации, дает определенный выигрыш во времени, разряжает в определенной мере обстановку: пока стороны ведут переговоры, вряд ли они будут применять какие-то военные или другие силовые инструменты". Хорошо для Киева, считает он, и то, что позиция НАТО по Украине не меняется, то есть "говорить о том, что за спиной Украины происходит сговор, оснований нет", хотя неприятным для Киева является тот факт, что переговоры идут без его участия.

В то же время, по его мнению, сейчас переговоры носят формальный характер и используются сторонами для детализации декларирования своих позиций, а не для сближения. Таким образом, считает аналитик, они "просто отодвигают военно-политический кризис на более поздний период". "Главное начнется после завершения этого раунда - тогда, когда, возможно, Россия выложит на стол новые карты, которые смогут убедить НАТО и США все же пойти с ней на компромисс в сфере обеспечения национальной безопасности", - прогнозирует Бортник.

Совет Россия - НАТО

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.

Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз (ЕС) и НАТО. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания совета напомнил, что Украина не член НАТО и пятая статья о военной помощи на нее не распространяется. Относительно же перспектив членства для Украины он отметил, что каждая страна вольна сама выбирать свой путь и союзники готовы поддерживать Киев на этом пути.