Столтенберг сообщил министрам обороны ЕС об итогах заседания Совета Россия - НАТО

ТАСС, 13 января. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг проинформировал участников встречи министров обороны Евросоюза о результатах прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО. Об этом написал в среду в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы обсудили вмешательство частных субъектов в наши миссии с [заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям] Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, которые проинформировали нас об итогах заседания Совета Россия - НАТО", - сообщил он.

Боррель также поблагодарил министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли за прием глав оборонных ведомств ЕС в рамках неформальной встречи во французском Бресте.

Заседание Совета Россия - НАТО, проведенное 12 января, стало вторым этапом консультаций Москвы и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый, включавший переговоры представителей РФ и США, прошел в Женеве 10 января, а третий состоится в Вене 13 января в рамках ОБСЕ.