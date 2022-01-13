Личный посланник генсека ООН по Западной Сахаре прибыл в Марокко в рамках турне по региону

РАБАТ, 13 января. /ТАСС/. Личный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стаффан де Мистура прибыл в среду в Рабат в рамках регионального турне. Ожидается, что после Марокко он посетит Алжир и Мавританию.

Это первый визит де Мистуры в регион в нынешнем качестве. Он встретится с марокканскими официальными лицами в Рабате, а затем - с представителями Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) в алжирских населенных пунктах Тиндуф и Рабуни. Также эмиссар всемирной организации совершит поездку в столицы Алжира и Мавритании, сообщает информационный портал H24Info.

Де Мистура намерен "выслушать мнения всех заинтересованных сторон по поводу того, как двигаться вперед к конструктивному возобновлению политического процесса вокруг Западной Сахары".

В октябре 2021 года было объявлено, что генсек ООН Антониу Гутерриш назначил де Мистуру спецпосланником по Западной Сахаре. Этот пост оставался вакантным на протяжении почти двух лет. В 2017-2019 годах его занимал бывший президент Германии Хорст Кёлер. В 2014-2018 годах де Мистура являлся спецпосланником ООН по Сирии.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости этого региона добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу. Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года королевство и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.