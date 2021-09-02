Демарш в Арабском Магрибе. Почему Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

Решение властей Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) о немедленном разрыве дипломатических отношений с Королевством Марокко, озвученное в ходе состоявшейся 24 августа большой пресс-конференции главы МИД Рамтана Ламамры, с одной стороны, стало громкой новостью, а с другой — вполне ожидаемым событием. Особенно для тех, кто внимательно следит за динамикой эскалации напряженности между соседями в течение всего 2021 года.

Описание Глава МИД АНДР Рамтан Ламамра © EPA-EFE/MOHAMED MESSARA

Длинный список обвинений Алжирский министр озвучил весьма солидный перечень обвинений и претензий к западному соседу, которые, судя по их содержанию, носят не ситуативный, а долговременный и системный характер. "Марокко никогда не прекращало враждебных, недружественных и злонамеренных действий против нашей страны с момента обретения Алжиром независимости", — категорично заявил Ламамра. Он припомнил Рабату и "войну в песках" 1963 года между двумя странами, обвинив в ее развязывании королевские вооруженные силы. И разрыв по инициативе Марокко в 1976 году дипотношений с Алжиром, признавшим Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР), претендовавшую на территорию Западной Сахары, которую и тогда, и сейчас королевство считает своей. И введение марокканскими властями визового режима для алжирцев после взрыва в отеле в Марракеше в 1994 году.

Описание Марокканские солдаты во время затишья в пограничных боях против алжирских войск, 1963 год © AP Photo

В настоящее время, как заявил Ламамра, "аппарат безопасности и пропаганды Марокко ведет низкопробную и широкомасштабную медийную войну против Алжира, его народа и лидеров, фабрикуя, не колеблясь, фантастические сценарии, придумывая слухи и распространяя клеветнические высказывания". Ламамра обвинил марокканские спецслужбы в осуществлении "массовой и систематической" слежки за алжирскими официальными лицами и гражданами при помощи израильской системы электронного шпионажа Pegasus, а также в поддержке действующих на территории республики террористических организаций — Движения за автономию Кабилии (ДАК) и движения "Рашад". Еще одним болезненным уколом для Алжира, как следовало из выступления Ламамры, стал состоявшийся 11–12 августа визит в Марокко министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, который в общении с прессой высказал ряд критических замечаний касательно внешней политики АНДР, в том числе из-за ее сближения с Ираном. Подводя итог, алжирский министр возложил на марокканских лидеров ответственность за "систематический подрыв двусторонних отношений, разжигание разногласий и конфронтации в регионе". Ответ официального Рабата на объявление о разрыве дипотношений не заставил себя долго ждать. Тем же вечером МИД королевства распространил коммюнике, в котором говорилось, что "Марокко сожалеет об этом совершенно неоправданном, но ожидаемом — с учетом логики эскалации, наблюдаемой в последние недели, — решении, а также о его последствиях для алжирского народа". "Марокко категорически отвергает лежащие в его основе ложные, даже абсурдные предлоги. Со своей стороны Королевство Марокко останется надежным и верным партнером алжирского народа и будет продолжать действовать благоразумно и ответственно для развития здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба", — подчеркивалось в заявлении. Призывы к сдержанности и диалогу Новый всплеск напряженности между соседями по региону Арабского Магриба вызвал стремительную реакцию мирового сообщества, в том числе лидеров арабо-мусульманского мира, — ведь нет никакого желания, чтобы появился еще один очаг конфликта на карте. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Марокко и Алжир "развивать диалог и выйти на путь продвижения отношений, в том числе для обеспечения мира и безопасности в регионе".

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Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт выразил "глубокое сожаление по поводу состояния отношений между Алжиром и Марокко" и призвал обе страны "проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации". "Алжир и Марокко являются ключевыми государствами в системе совместных арабских действий, и у нас остается надежда на восстановление минимального уровня отношений в целях сохранения их стабильности и интересов, а также стабильности в регионе", — подчеркнул он. Еще одна влиятельная международная структура — Организация исламского сотрудничества (ОИС) — призвала Алжир и Марокко уделить "приоритетное внимание высшим интересам двух братских стран и принципу добрососедства, особенно учитывая тот факт, что они имеют общую историю и интересы, являясь активными членами ОИС и оказывая влияние на ее совместные действия". Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат со своей стороны выразил глубокое сожаление по поводу разрыва Алжиром дипломатических отношений с Марокко, призвав лидеров этих государств "воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать эскалацию", придерживаясь при этом "логики мира и плодотворного сотрудничества в интересах двух народов". Старые счеты Некоторые марокканские комментаторы в эти дни откровенно иронизируют: мол, есть что-то абсурдное и даже нелепое в том, что Алжир решил в столь резкой форме разорвать дипломатические связи, которых в реальности практически нет. Действительно, со времени обретения Алжиром независимости от Франции в 1962 году (Марокко получило ее в 1956 году) две страны большую часть времени находились либо в состоянии прямой конфронтации, либо в весьма прохладных отношениях. Причины были разные, например: принадлежность к разным лагерям в период холодной войны, идеологические разногласия и борьба за лидерство в регионе Магриба, подпитываемая амбициями местных правящих элит, вышедших на авансцену после европейских колонизаторов.

Имелись, впрочем, и периоды оттепели, демонстрировавшие возможность сближения сторон при наличии обоюдной политической воли, — в начале 1970-х годов, когда Алжир и Марокко подписали конвенцию о государственной границе. Затем — в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда страны восстановили отношения после 12-летней паузы и наряду с Ливией, Мавританией и Тунисом вошли в число основателей Союза Арабского Магриба (САМ) — регионального интеграционного объединения, нацеленного на экономическое и политическое единство в Северной Африке. Еще одна "передышка" случилась в середине — второй половине 2000-х годов, когда лидеры Марокко и Алжира заговорили о желании разморозить и укрепить отношения, после чего, казалось, забрезжила реальная надежда на открытие сухопутных границ между этими государствами, которые находились на замке с 1994 года. Однако такие периоды потепления между давними антагонистами были скорее исключениями, за которыми следовал новый виток напряженности. Главным камнем преткновения в отношениях Марокко и Алжира уже почти полвека остается проблема Западной Сахары, по которой две соседние страны занимают противоположные позиции. Официальный Рабат считает эти бывшие испанские владения неотъемлемой частью своей территории, соглашаясь предоставить им широкую автономию. В то время как Алжир открыто поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), выступающий за независимость Западной Сахары от Марокко.

Описание Лагерь беженцев из западной сахары в Алжире © AP Photo/Toukik Doudou

Отчетливо понимая, что дух соперничества вынуждает сохранять военный паритет, Марокко и Алжир уже много лет ведут, по сути, настоящую гонку вооружений, требующую колоссальных денежных вложений. Как отмечается в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), импорт оружия Марокко и Алжиром составил около 70% от общего объема импорта основных вооружений в Африку в период 2016–2020 годов. Если основными поставщиками королевства выступают США, Франция и Великобритания, то АНДР — Россия, Германия и Китай. Решение Трампа Нынешний всплеск противостояния, приведший к демаршу Алжира, стал следствием ряда событий, которые Марокко расценивает для себя как весьма успешные. Речь идет прежде всего об объявленном 10 декабря 2020 года решении теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Алжир, который более четырех десятилетий поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО, воспринял шаг Вашингтона крайне болезненно. Равно как и озвученную в тот же день договоренность Израиля и Марокко об установлении дипломатических отношений. Подписание 22 декабря в Рабате Совместной декларации властей Марокко, США и Израиля означало, по сути, формирование мощного тройственного союза, способного изменить баланс сил в регионе не в пользу Алжира. Сразу же начался интенсивный обмен информационными выпадами и уколами, в рамках которого АНДР обвиняла королевство в "сговоре с сионистским образованием в ущерб палестинскому делу", а Рабат изобличал упрямство алжирских генералов, которые, мысля устаревшими революционными догмами, отчаянно вцепились в сахарский вопрос.

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