Эксперт: США и НАТО на консультациях с Россией приблизили мир к ядерной войне

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Поведение США и НАТО на переговорах с Россией в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности приблизило мир к ядерной войне, и дальнейшие консультации могут быть полезны лишь в случае изменения подходов Запада. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Института Шиллера в Нью-Йорке Ричард Блэк.

"То, что сделали США и НАТО в промежуток с понедельника по среду (с 10 по 12 января проходили консультации с РФ на разных площадках - прим. ТАСС), так это то, что приблизили мир к пропасти ядерной войны, настаивая на продолжении размещения вооружений, имеющих ядерный потенциал, у российской границы", - сказал эксперт.

По его мнению, необходимо выстроить новую архитектуру безопасности для всех стран. "Запад должен отбросить фантазии о том, что может победить Россию и Китай. <...> Требуются новые экономические отношения, основанные на общем развитии производственных сил Востока и Запада", - полагает представитель Института Шиллера. "Мы сейчас находимся на грани конфронтации, которая может привести к мировой войне", - предостерег собеседник агентства.

На вопрос о перспективах дальнейших переговоров Блэк отметил, что их целью должно стать изменение и определение сфер общей безопасности. "Поскольку мы говорим о динамичной ситуации, то изменения должны исходить со стороны Запада, - считает он. - Если изменения произойдут в течение предстоящих часов и дней со стороны США и НАТО, то переговоры могут быть полезны, если нет, то тогда вероятность конфронтации и ядерной войны значительно возрастает".

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а на четверг намечено совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.