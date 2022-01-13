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Кабмин Чехии Петра Фиалы получил вотум доверия парламента

Президент страны Милош Земан назначил правительство 17 декабря

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Правительство Чехии премьер-министра Петра Фиалы, назначенное президентом Милошем Земаном 17 декабря прошлого года, получило в четверг вотум доверия Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.

"За поддержку правительства и утверждение его программного заявления проголосовали 106 депутатов (нижняя палата состоит из 200 парламентариев - ТАСС), - уточнили в пресс-службе. - Против высказались 87 депутатов".

Теги
Земан, МилошЧехияФиала, Петр
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