Кабмин Чехии Петра Фиалы получил вотум доверия парламента

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Правительство Чехии премьер-министра Петра Фиалы, назначенное президентом Милошем Земаном 17 декабря прошлого года, получило в четверг вотум доверия Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.

"За поддержку правительства и утверждение его программного заявления проголосовали 106 депутатов (нижняя палата состоит из 200 парламентариев - ТАСС), - уточнили в пресс-службе. - Против высказались 87 депутатов".