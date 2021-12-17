Земан назначил сформированное либералом Петром Фиалой правительство Чехии

МИД Армении: статус наблюдателя в ЕАЭС для Баку возможен только с согласия других членов

Почетный председатель ВЕЭС первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе

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