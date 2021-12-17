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Земан назначил сформированное либералом Петром Фиалой правительство Чехии

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан назначил в пятницу правительство страны, сформированное премьер-министром Петром Фиалой - лидером победившей на недавних парламентских выборах в Чехии партийной коалиции "Вместе" и председателем праволиберальной Гражданской демократической партии. Прямую трансляцию торжественной церемонии, состоявшейся в загородной резиденции главы государства в местечке Ланы у Праги, осуществляли местные телеканалы.

"Президент республики назначил правительство Чехии премьер-министра Петра Фиалы", - сказал ведущий церемонию глава президентской администрации Вратислав Минарж.

Теги
Земан, МилошЧехияФиала, Петр
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