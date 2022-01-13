Джонсон и Столтенберг призвали Россию не закрывать дверь для диалога

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считают важным, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога и участвовала в конструктивных дискуссиях.

"Премьер-министр и генеральный секретарь подчеркнули важность того, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога, заметив, что единственно возможный путь вперед для России - разрядить напряженность и участвовать в конструктивных дискуссиях", - отмечается в коммюнике, распространенным канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора с генсеком НАТО.

Джонсон и Столтенберг "пришли к общему мнению по поводу важности суровых экономических санкций, если Россия совершит вторжение". "Они обсудили совместные обеспокоенности по поводу последствий в случае вторжения России на Украину, в особенности цену в человеческих жизнях в результате затяжного конфликта", - отметили в канцелярии Джонсона.

При этом британский премьер и глава альянса заявили, что "Украина должна быть свободна в своем стремлении стать членом НАТО", говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Разговор Джонсона и Столтенберга состоялся на следующий день после того, как в Брюсселе стороны провели заседание Совета Россия - НАТО. Эта встреча стала вторым этапом переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Начались они со встречи в Женеве в понедельник российских и американских дипломатов. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.