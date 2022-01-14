Псаки отказалась называть крайние сроки для деэскалации вокруг Украины

Во время регулярного брифинга в четверг один из журналистов спросил Псаки, есть ли "крайние сроки для Москвы" в этом вопросе. "Я не собираюсь отсюда устанавливать какие-то крайние сроки. В конечном счете выбор в действительности за ними [за властями РФ]. Собираются ли они продолжать со вторжением на Украину? Если так, то будут серьезные последствия, экономические последствия, которые будут разрушительны для экономики [РФ]", - ответила представитель Белого дома.

"Если они хотят сделать такой выбор и считают, что это будет им выгодно, то это выбор, который только они могут сделать", - добавила Псаки.