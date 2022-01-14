{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Псаки отказалась называть крайние сроки для деэскалации вокруг Украины

В конечном счете выбор за российскими властями, отметила пресс-секретарь Белого дома

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась называть какие-либо крайние сроки для деэскалации вокруг Украины.

На эту тему
Фрагментарный диалог без гарантий. России и Западу не удалось договориться
Фрагментарный диалог без гарантий. России и Западу не удалось договориться

Во время регулярного брифинга в четверг один из журналистов спросил Псаки, есть ли "крайние сроки для Москвы" в этом вопросе. "Я не собираюсь отсюда устанавливать какие-то крайние сроки. В конечном счете выбор в действительности за ними [за властями РФ]. Собираются ли они продолжать со вторжением на Украину? Если так, то будут серьезные последствия, экономические последствия, которые будут разрушительны для экономики [РФ]", - ответила представитель Белого дома.

"Если они хотят сделать такой выбор и считают, что это будет им выгодно, то это выбор, который только они могут сделать", - добавила Псаки.

Теги
УкраинаСШАРоссияПсаки, Джен
Прокуратура отказалась задерживать лидеров оппозиции за организацию митинга в Сухуме
Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что их не задержали в связи с отсутствием признаков преступления
Читать полностью