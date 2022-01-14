СМИ: МИД КНДР предупредил о "более решительной реакции" в ответ на санкции США

ТАСС, 14 января. Северная Корея будет вынуждена принять меры в ответ на санкции, которые США ввели в связи с недавним пуском ракет. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если США занимают подобную позицию конфронтации, то КНДР вынуждена будет принять более сильные и решительные ответные меры", - цитирует ЦТАК представителя Министерства иностранных дел КНДР. В заявлении также сказано, что пуск ракет был осуществлением права на самооборону.

В среду Минфин США внес шестерых граждан КНДР в перечень лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения. Санкции были введены после запусков северокорейских ракет 5 и 11 января 2022 года.