Головная боль для Байдена. Испытания КНДР вынуждают Вашингтон искать подход к Пхеньяну

Президент США Джо Байден решает почти те же самые внешнеполитические задачи, которыми занимался его предшественник Дональд Трамп. Демократ продолжает вести линию противостояния с Китаем, ищет способ вернуться в ядерную сделку с Ираном, а также договаривается с Россией по Украине и НАТО. Однако в наследство от Трампа Байдену достался еще один нерешенный вопрос — кризис на Корейском полуострове, который, судя по последним событиям, может стать новой головной болью для американского лидера.

Скорее всего, уже в этом году Байдену придется серьезно заняться ситуацией на Корейском полуострове, от которой его администрация в основном держалась в стороне. Ядерно-ракетный арсенал КНДР остается одной из самых больших внешнеполитических проблем и угроз для Америки.

Последние испытания КНДР подтвердили необходимость для Вашингтона налаживать диалог с Пхеньяном. В первую очередь потому, что северокорейские пуски волнуют союзников США в регионе — Южную Корею и Японию. Также они напрямую угрожают расположенным в этих странах американским военным базам. Кроме того, за два года молчания северокорейские военные достигли определенного прогресса в разработке новых вооружений, что, несомненно, только повышает ставки.

С начала года КНДР провела уже три испытания, в том числе гиперзвукового оружия

Запуски состоялись 5 и 11 января, о полете неизвестной ракеты доложили и 14 января. Инциденты показали, что Пхеньян занимается все более сложными разработками. В отличие от баллистических ракет, которые движутся по предсказуемой траектории, гиперзвуковые могут перемещаться близко к поверхности земли и поражать цель за гораздо более короткое время полета.

Это значительно усложняет способность систем ПВО перехватывать такие заряды. Особое опасение вызывает и то, что в теории КНДР может снабдить свои ракеты ядерными боеголовками, что представляет серьезную угрозу. Правда, пока специалисты считают, что в этом году КНДР испытала лишь технически упрощенные варианты гиперзвукового оружия.

На фоне новых запусков в ООН выразили беспокойство и предупредили, что ситуация на Корейском полуострове может ухудшиться в любой момент, так как между Пхеньяном и мировым сообществом не идет никаких переговоров.

США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония выпустили совместное заявление, в котором призвали КНДР отказаться от своей ракетной программы и начать переговоры о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Из-за своей ракетно-ядерной программы КНДР находится под международными санкциями ООН

Эти меры предполагают эмбарго на все основные экспортные товары страны. Замороженными остаются счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств. Периодически новые санкции вводят против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Из-за международных санкций КНДР переживает серьезный экономический кризис. По оценкам Центрального банка Южной Кореи, экономика страны сократилась на 3,5% в 2017 году и на 4,1% в 2018 году. В 2019-м рост немного восстановился, но из-за пандемии коронавируса Пхеньян был вынужден еще глубже уйти в изоляцию. В 2020 году экономика КНДР снова сократилась на 4,5%. Несмотря на это, Северная Корея продолжает развивать свой военный потенциал, испытывать и демонстрировать новое оружие.

Проблемой Корейского полуострова активно занимался экс-президент США Дональд Трамп

Изначально он угрожал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "огнем и яростью", но позже три раза лично встречался с ним и называл "славным парнем".

По итогам их первого саммита в 2018 году в Сингапуре КНДР взяла на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. И хотя дальнейшие попытки двигаться в этом направлении ни к чему не привели, диалог с Пхеньяном оставался в повестке Белого дома. Кроме того, после трех запусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году КНДР больше не испытывала оружие, которое могло бы потенциально угрожать территории США.

Администрация Байдена решила поменять свой подход к КНДР

Команда нового президента не стала придавать проблеме Корейского полуострова слишком большого значения. Тема стала фигурировать лишь в переговорах Вашингтона с Сеулом и Токио. То есть фактически стала региональным, а не глобальным вопросом. В Вашингтоне заявили, что учли прошлые ошибки и не хотят повторить их.