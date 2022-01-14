Головная боль для Байдена. Испытания КНДР вынуждают Вашингтон искать подход к Пхеньяну

Президент США Джо Байден решает почти те же самые внешнеполитические задачи, которыми занимался его предшественник Дональд Трамп. Демократ продолжает вести линию противостояния с Китаем, ищет способ вернуться в ядерную сделку с Ираном, а также договаривается с Россией по Украине и НАТО. Однако в наследство от Трампа Байдену достался еще один нерешенный вопрос — кризис на Корейском полуострове, который, судя по последним событиям, может стать новой головной болью для американского лидера.
Скорее всего, уже в этом году Байдену придется серьезно заняться ситуацией на Корейском полуострове, от которой его администрация в основном держалась в стороне. Ядерно-ракетный арсенал КНДР остается одной из самых больших внешнеполитических проблем и угроз для Америки.
Последние испытания КНДР подтвердили необходимость для Вашингтона налаживать диалог с Пхеньяном. В первую очередь потому, что северокорейские пуски волнуют союзников США в регионе — Южную Корею и Японию. Также они напрямую угрожают расположенным в этих странах американским военным базам. Кроме того, за два года молчания северокорейские военные достигли определенного прогресса в разработке новых вооружений, что, несомненно, только повышает ставки.
С начала года КНДР провела уже три испытания, в том числе гиперзвукового оружия
Запуски состоялись 5 и 11 января, о полете неизвестной ракеты доложили и 14 января. Инциденты показали, что Пхеньян занимается все более сложными разработками. В отличие от баллистических ракет, которые движутся по предсказуемой траектории, гиперзвуковые могут перемещаться близко к поверхности земли и поражать цель за гораздо более короткое время полета.
Это значительно усложняет способность систем ПВО перехватывать такие заряды. Особое опасение вызывает и то, что в теории КНДР может снабдить свои ракеты ядерными боеголовками, что представляет серьезную угрозу. Правда, пока специалисты считают, что в этом году КНДР испытала лишь технически упрощенные варианты гиперзвукового оружия.
На фоне новых запусков в ООН выразили беспокойство и предупредили, что ситуация на Корейском полуострове может ухудшиться в любой момент, так как между Пхеньяном и мировым сообществом не идет никаких переговоров.
США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония выпустили совместное заявление, в котором призвали КНДР отказаться от своей ракетной программы и начать переговоры о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Из-за своей ракетно-ядерной программы КНДР находится под международными санкциями ООН
Эти меры предполагают эмбарго на все основные экспортные товары страны. Замороженными остаются счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств. Периодически новые санкции вводят против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
Из-за международных санкций КНДР переживает серьезный экономический кризис. По оценкам Центрального банка Южной Кореи, экономика страны сократилась на 3,5% в 2017 году и на 4,1% в 2018 году. В 2019-м рост немного восстановился, но из-за пандемии коронавируса Пхеньян был вынужден еще глубже уйти в изоляцию. В 2020 году экономика КНДР снова сократилась на 4,5%. Несмотря на это, Северная Корея продолжает развивать свой военный потенциал, испытывать и демонстрировать новое оружие.
Проблемой Корейского полуострова активно занимался экс-президент США Дональд Трамп
Изначально он угрожал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "огнем и яростью", но позже три раза лично встречался с ним и называл "славным парнем".
По итогам их первого саммита в 2018 году в Сингапуре КНДР взяла на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. И хотя дальнейшие попытки двигаться в этом направлении ни к чему не привели, диалог с Пхеньяном оставался в повестке Белого дома. Кроме того, после трех запусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году КНДР больше не испытывала оружие, которое могло бы потенциально угрожать территории США.
Администрация Байдена решила поменять свой подход к КНДР
Команда нового президента не стала придавать проблеме Корейского полуострова слишком большого значения. Тема стала фигурировать лишь в переговорах Вашингтона с Сеулом и Токио. То есть фактически стала региональным, а не глобальным вопросом. В Вашингтоне заявили, что учли прошлые ошибки и не хотят повторить их.
Президент Байден выражал готовность беседовать с Ким Чен Ыном, но на определенных условиях, которые подразумевают, что северокорейский лидер выполняет определенные шаги. Более того, он называл северокорейского лидера "злодеем" и отмечал, что ослабление санкций должно следовать только за ядерным разоружением.
"От Северной Кореи зависит, хочет ли она идти на взаимодействие на этой основе", — указывал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тема КНДР может стать новым вызовом для Байдена
Как рассказал порталу Axios Брюс Клингнер, старший научный сотрудник Heritage Foundation и бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по Корее, участившиеся запуски ракет могут быть своего рода сигналом, который Ким Чен Ын подает Вашингтону.
"Ким [Чен Ын] может ворваться в повестку Байдена уже в 2022 году при помощи крупной провокации, угроз или всего вместе взятого. Потенциально это может случиться в преддверии мартовских выборов в Южной Корее", — считает эксперт.
При этом, как отмечает Би-би-си, США уже якобы пытались выйти на связь с Пхеньяном, но наткнулись на нежелание северокорейской стороны вести диалог. Ответ даже не пришел по так называемому нью-йоркскому каналу, которым называют северокорейское представительство в ООН.
Еще в начале 2021 года власти КНДР указывали, что "если США не откажутся от враждебной политики, то никакие корейско-американские переговоры состояться не смогут". Под "враждебной политикой" подразумевались совместные военные учения США и Южной Кореи.
Белому дому придется искать решение
Тем более что Ким Чен Ын предупреждает, что полон решимости и дальше укреплять оборону страны и развивать вооружения.
После последних запусков КНДР в Белом доме отметили, что ракетные испытания нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для международного сообщества. В Вашингтоне предложили ввести санкции по линии ООН против нескольких лиц и организаций, связанных, по мнению американцев, с ракетной программой КНДР. Среди них есть и гражданин РФ.
При этом очевидно, что эти меры не могут кардинально переломить ситуацию. КНДР все равно продолжает разработки даже в условиях глубокого кризиса. Другое дело, что страна вряд ли сможет начать полноценную войну или агрессию. Скорее всего, северокорейские пуски — это своего рода заявления, которые делает руководство Пхеньяна. Это могут быть как призывы к переговорам, так и способ показать, что страна защищена от военной агрессии.
Переговоры могут быть особенно полезны на фоне смены власти в Южной Корее, где свой пост покидает президент республики Мун Чжэ Ин. Этот политик запомнится как сторонник мирного диалога между Сеулом и Пхеньяном. Он лично встречался с Ким Чен Ыном и предлагал различные инициативы для развития отношений двух стран. Такой подход нередко критиковали другие южнокорейские политические силы, настроенные на более жесткий курс. Тем не менее уже к лету у Южной Кореи будет новый президент, а следовательно, и новая политика в отношении Пхеньяна. Все это может привести к определенным переменам, в том числе в поведении КНДР.
Как бы там ни было, у США вряд ли получится и дальше избегать темы Корейского полуострова. Вашингтону предстоит внимательно следить за ситуацией в регионе, чтобы гарантировать безопасность союзников и активнее реагировать на действия северокорейских властей.
Дмитрий Беляев