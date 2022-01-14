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Головная боль для Байдена.
Головная боль для Байдена.
Головная боль для Байдена.
Головная боль для Байдена.
Головная боль для Байдена.
Ситуация на Корейском полуострове

Головная боль для Байдена. Испытания КНДР вынуждают Вашингтон искать подход к Пхеньяну

© EPA-EFE/KCNA
Только сначала года Северная Корея провела уже три ракетных пуска

Президент США Джо Байден решает почти те же самые внешнеполитические задачи, которыми занимался его предшественник Дональд Трамп. Демократ продолжает вести линию противостояния с Китаем, ищет способ вернуться в ядерную сделку с Ираном, а также договаривается с Россией по Украине и НАТО. Однако в наследство от Трампа Байдену достался еще один нерешенный вопрос — кризис на Корейском полуострове, который, судя по последним событиям, может стать новой головной болью для американского лидера. 

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Скорее всего, уже в этом году Байдену придется серьезно заняться ситуацией на Корейском полуострове, от которой его администрация в основном держалась в стороне. Ядерно-ракетный арсенал КНДР остается одной из самых больших внешнеполитических проблем и угроз для Америки. 

Последние испытания КНДР подтвердили необходимость для Вашингтона налаживать диалог с Пхеньяном. В первую очередь потому, что северокорейские пуски волнуют союзников США в регионе — Южную Корею и Японию. Также они напрямую угрожают расположенным в этих странах американским военным базам. Кроме того, за два года молчания северокорейские военные достигли определенного прогресса в разработке новых вооружений, что, несомненно, только повышает ставки. 

С начала года КНДР провела уже три испытания, в том числе гиперзвукового оружия

Запуски состоялись 5 и 11 января, о полете неизвестной ракеты доложили и 14 января. Инциденты показали, что Пхеньян занимается все более сложными разработками. В отличие от баллистических ракет, которые движутся по предсказуемой траектории, гиперзвуковые могут перемещаться близко к поверхности земли и поражать цель за гораздо более короткое время полета. 

Это значительно усложняет способность систем ПВО перехватывать такие заряды. Особое опасение вызывает и то, что в теории КНДР может снабдить свои ракеты ядерными боеголовками, что представляет серьезную угрозу. Правда, пока специалисты считают, что в этом году КНДР испытала лишь технически упрощенные варианты гиперзвукового оружия. 

На фоне новых запусков в ООН выразили беспокойство и предупредили, что ситуация на Корейском полуострове может ухудшиться в любой момент, так как между Пхеньяном и мировым сообществом не идет никаких переговоров.

США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония выпустили совместное заявление, в котором призвали КНДР отказаться от своей ракетной программы и начать переговоры о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Из-за своей ракетно-ядерной программы КНДР находится под международными санкциями ООН 

Эти меры предполагают эмбарго на все основные экспортные товары страны. Замороженными остаются счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств. Периодически новые санкции вводят против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Из-за международных санкций КНДР переживает серьезный экономический кризис. По оценкам Центрального банка Южной Кореи, экономика страны сократилась на 3,5% в 2017 году и на 4,1% в 2018 году. В 2019-м рост немного восстановился, но из-за пандемии коронавируса Пхеньян был вынужден еще глубже уйти в изоляцию. В 2020 году экономика КНДР снова сократилась на 4,5%. Несмотря на это, Северная Корея продолжает развивать свой военный потенциал, испытывать и демонстрировать новое оружие.

Проблемой Корейского полуострова активно занимался экс-президент США Дональд Трамп

Изначально он угрожал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "огнем и яростью", но позже три раза лично встречался с ним и называл "славным парнем". 

По итогам их первого саммита в 2018 году в Сингапуре КНДР взяла на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. И хотя дальнейшие попытки двигаться в этом направлении ни к чему не привели, диалог с Пхеньяном оставался в повестке Белого дома. Кроме того, после трех запусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году КНДР больше не испытывала оружие, которое могло бы потенциально угрожать территории США. 

Администрация Байдена решила поменять свой подход к КНДР 

Команда нового президента не стала придавать проблеме Корейского полуострова слишком большого значения. Тема стала фигурировать лишь в переговорах Вашингтона с Сеулом и Токио. То есть фактически стала региональным, а не глобальным вопросом. В Вашингтоне заявили, что учли прошлые ошибки и не хотят повторить их.

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Президент Байден выражал готовность беседовать с Ким Чен Ыном, но на определенных условиях, которые подразумевают, что северокорейский лидер выполняет определенные шаги. Более того, он называл северокорейского лидера "злодеем" и отмечал, что ослабление санкций должно следовать только за ядерным разоружением.

"От Северной Кореи зависит, хочет ли она идти на взаимодействие на этой основе", — указывал госсекретарь США Энтони Блинкен. 

Тема КНДР может стать новым вызовом для Байдена

Как рассказал порталу Axios Брюс Клингнер, старший научный сотрудник Heritage Foundation и бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по Корее, участившиеся запуски ракет могут быть своего рода сигналом, который Ким Чен Ын подает Вашингтону. 

"Ким [Чен Ын] может ворваться в повестку Байдена уже в 2022 году при помощи крупной провокации, угроз или всего вместе взятого. Потенциально это может случиться в преддверии мартовских выборов в Южной Корее", — считает эксперт.

При этом, как отмечает Би-би-си, США уже якобы пытались выйти на связь с Пхеньяном, но наткнулись на нежелание северокорейской стороны вести диалог. Ответ даже не пришел по так называемому нью-йоркскому каналу, которым называют северокорейское представительство в ООН. 

Еще в начале 2021 года власти КНДР указывали, что "если США не откажутся от враждебной политики, то никакие корейско-американские переговоры состояться не смогут". Под "враждебной политикой" подразумевались совместные военные учения США и Южной Кореи.

Белому дому придется искать решение

Тем более что Ким Чен Ын предупреждает, что полон решимости и дальше укреплять оборону страны и развивать вооружения. 

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После последних запусков КНДР в Белом доме отметили, что ракетные испытания нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для международного сообщества. В Вашингтоне предложили ввести санкции по линии ООН против нескольких лиц и организаций, связанных, по мнению американцев, с ракетной программой КНДР. Среди них есть и гражданин РФ.

При этом очевидно, что эти меры не могут кардинально переломить ситуацию. КНДР все равно продолжает разработки даже в условиях глубокого кризиса. Другое дело, что страна вряд ли сможет начать полноценную войну или агрессию. Скорее всего, северокорейские пуски — это своего рода заявления, которые делает руководство Пхеньяна. Это могут быть как призывы к переговорам, так и способ показать, что страна защищена от военной агрессии.

Переговоры могут быть особенно полезны на фоне смены власти в Южной Корее, где свой пост покидает президент республики Мун Чжэ Ин. Этот политик запомнится как сторонник мирного диалога между Сеулом и Пхеньяном. Он лично встречался с Ким Чен Ыном и предлагал различные инициативы для развития отношений двух стран. Такой подход нередко критиковали другие южнокорейские политические силы, настроенные на более жесткий курс. Тем не менее уже к лету у Южной Кореи будет новый президент, а следовательно, и новая политика в отношении Пхеньяна. Все это может привести к определенным переменам, в том числе в поведении КНДР.

Как бы там ни было, у США вряд ли получится и дальше избегать темы Корейского полуострова. Вашингтону предстоит внимательно следить за ситуацией в регионе, чтобы гарантировать безопасность союзников и активнее реагировать на действия северокорейских властей.

Дмитрий Беляев

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнБайден, ДжоТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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