Почему поссорились КНДР и Малайзия и при чем здесь США

КНДР и Малайзии потребовалось около двух суток, чтобы полностью разорвать дипломатические отношения, установленные еще в 1973 году. Спустив национальный флаг, погрузившись в два автобуса, сотрудники северокорейского посольства и члены их семей утром 21 марта оперативно покинули здание дипмиссии и в сопровождении полицейских отправились в аэропорт, откуда вылетели в Шанхай. Перед возвращением на родину они посетят Пекин, а когда все-таки смогут попасть в Пхеньян, остается пока непонятным, поскольку КНДР уже давно полностью закрыла транспортное сообщение с другими странами.
Предсказуемый демарш
Для многих нынешний дипломатический демарш КНДР не стал сюрпризом. Особенно после того, как в начале марта Верховный суд Малайзии, отклонив все апелляции адвокатов, поставил окончательную точку в длившемся почти два года деле об экстрадиции в США северокорейского гражданина.
55-летний Мун Чхве Мён был передан американским властям и 22 марта предстал перед федеральным судом округа Колумбия. В частности, его обвиняют в отмывании денег через американскую финансовую систему в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР. В судебных документах по делу утверждается, что в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го Мун Чхве Мён "и другие лица" находились в сговоре с целью "тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США". Американские власти предполагают, что гражданин КНДР незаконно осуществил операции на более чем 1,5 млн долларов. Подозреваемому также вменяется нарушение санкций США и ООН в отношении КНДР. Таким образом, Мун Чхве Мёну предъявлено в общей сложности шесть пунктов обвинения.
Примечательно, что это стало первым случаем выдачи Соединенным Штатам гражданина КНДР. На прошлой неделе, когда малайзийские и американские ведомства окончательно урегулировали детали выдачи подозреваемого, Пхеньян моментально объявил о разрыве дипотношений с Куала-Лумпуром, а также пригрозил Вашингтону серьезными последствиями. Куала-Лумпур, в свою очередь, оперативно потребовал от всех сотрудников северокорейского посольства в течение 48 часов покинуть территорию страны.
На прощание, уже практически покидая здание дипмиссии, временный поверенный в делах КНДР в Малайзии Ким Ю Сон сообщил, что "данный инцидент лишил Куала-Лумпур государственного суверенитета". По его словам, "Малайзия, заискивая, слепо добивается хорошего отношения со стороны США". "Малайзийские власти, решив выдать невиновного гражданина КНДР Соединенным Штатам, главному врагу нашего государства, разрушили базис двусторонних отношений, который держался на уважении взаимного суверенитета", — отметил дипломат.
Глава малайзийского МИД Хишамуддин Хуссейн в ответ был не настолько категоричен. Он подчеркнул, что "действия правительства отвечают национальным интересам и являются необходимыми для защиты суверенитета". Этот шаг, по его словам, "свидетельствует, что Малайзия никогда не потерпит попыток вмешательства во внутренние дела и судебную систему, проявления неуважения к государственной системе управления".
Один из немногих партнеров
Малайзия долгое время оставалась единственной в Юго-Восточной Азии и одной из немногих в мире стран, которая поддерживала не просто дипломатические отношения, но и вела экономическую деятельность с КНДР. Куала-Лумпур поставлял Пхеньяну пальмовое масло, бумагу, химическую продукцию, в свою очередь закупал на севере машинотехническую продукцию. С начала 2000-х годов Малайзия активно продвигала туры в КНДР для своих граждан, разрешила полеты северокорейской авиакомпании Air Koryo. О важности двусторонних связей говорит тот факт, что Малайзия стала первой страной, граждане которой получили право без виз посещать КНДР. Аналогичные послабления были сделаны и для северокорейцев. Кроме того, Малайзия принимала рабочих-мигрантов из КНДР, что оставалось важной статьей для северокорейских властей по получению иностранной валюты.
Представительница малайзийского МИД Фаузиа Таиб в авторской статье в газете New Straits Times назвала случившееся между странами "печальным событием для внешней политики Малайзии". Она рассказала, что во время ее многолетней работы в посольстве в Вашингтоне именно малайзийская сторона зачастую выступала посредником для налаживания формальных и неформальных контактов между Соединенными Штатами и КНДР. "К нам обращались за помощью, зная, что у нас есть посольство в Пхеньяне и мы придерживается внеблоковой политики", — пишет дипломат.
Но ситуация резко изменилась еще в начале 2017 года, после дерзкого убийства в международном аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Две молодые девушки из Вьетнама и Индонезии в многолюдном месте под многочисленными камерами наблюдения брызнули ему в лицо нервно-паралитическим веществом VX, которое уже давно запрещено международными конвенциями. В причастности к преступлению малайзийские правоохранительные органы подозревали и второго секретаря посольства КНДР, а также сотрудника авиакомпании Air Koryo и еще нескольких северокорейцев, которым удалось быстро покинуть Куала-Лумпур. Дело дошло до того, что сотрудники дипмиссии Малайзии в Пхеньяне оказались фактически в заложниках, поскольку местные власти запрещали им покидать территорию страны.
В итоге процесс фактически развалился, исполнители были найдены, но вскоре депортированы на родину, хотя им грозила смертная казнь. Организаторов убийства установить так и не удалось. Вначале Малайзия, а затем КНДР выслали послов двух стран, впоследствии Куала-Лумпур приостановил деятельность своей дипмиссии в Пхеньяне. После победы на парламентских выборах в мае 2018 года новый премьер Махатхир Мохамад намеревался реанимировать связи с севером, однако внутриполитические проблемы страны (в результате которых он ушел в отставку в прошлом году) не позволили ему сосредоточиться на этом вопросе.
Будет ли разлука долгой
Между тем стремительный разрыв дипотношений совершенно не означает, что эти страны расстаются надолго. По мнению экспертов, нынешний громкий дипломатический сигнал Пхеньян посылает в первую очередь новой администрации США. Таким образом подчеркивая, что не будет мириться с "враждебными", по его мнению, действиями Вашингтона, несмотря на попытки прошлой администрации наладить диалог, в том числе за счет проведения двух саммитов.
В Малайзии прекрасно понимают, что нынешний демарш КНДР укладывается в общую внешнеполитическую риторику страны. Для Куала-Лумпура представляется более важным попытаться сохранить свою внешнеполитическую роль — уникального связующего звена между Пхеньяном и большинством других стран.
Особенно это актуально сейчас, когда растет напряженность между США и странами Запада с Китаем — единственным сохранившимся близким партнером КНДР. Кроме того, в Малайзии не могли не отметить возросшую активность соседнего Сингапура, который принял в 2018 году историческую встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и тогдашнего американского президента Дональда Трампа. И не случайно глава малайзийского МИД в ответ на жесткие высказывания представителя посольства КНДР подчеркнул, что решение о высылке дипломатов является вынужденной мерой.